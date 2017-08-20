مجزرةٌ مروّعة بقصفٍ جويٍّ على مسجد (الجزاع) جنوب الحسكة

رزان العمر: كلنا شركاء

قضى 21 مدنياً على الأقل وأصيب عشراتٌ آخرون، جراء قصفٍ جويٍّ طال مسجداً في قرية الجزاع بريف الحسكة الجنوبي أثناء صلاة العصر أمس السبت.

ورجح ناشطو اتحاد شباب الحسكة أن يكون القصف الذي طال المسجد كان من طيران التحالف الدولي، الذي استهدف المسجد الواقع في مناطق سيطرة تنظيم “داعش” قرب مدينة الشدادي.

وقال المصدر إن التحالف الدولي شن وقت صلاة العصر يوم أمس غارة جوية على قرية الجزاع بالريف الشرقي لمدينة الشدادي، استهدف فيه مسجد القرية موقعاً ٢١ قتيلاً من اهالي القرية المدنيين ودمر المسجد بالكامل، قد شيعت القرية قتلاها ودفنتهم في مقبرة جماعية.

وأضاف ناشطو الاتحاد أن التنظيم لا يسيطر على القرية التي شهدت المجزرة، ولا أي فصيل عسكري، وتقع ضمن دائرة خط التماس بين تنظيم داعش وميليشيا وحدات الحماية الكردية.