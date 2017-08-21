لكل ضغطة على شاشة آيفون استخدام.. اختصارات جديدة تساعدك على (احتراف) استخدام هواتف آبل

كلنا شركاء: عبد الخالق حسن- هاف بوست عربي

يتميز نظام تشغيل iOS 10 الخاص بتشغيل منتجات شركة آبل مثل آيفون وآيباد بالعديد من الخصائص والمميزات التي ربما لا يعلمها الكثيرون، حتى أصبح من المستحيل على بعض الأشخاص تذكرها كلها، فإن كنت أحدهم فأنت بذلك تحرم نفسك من العديد من المزايا العبقرية.

وهنا، سنقدم عدداً من المميزات الخفية لنظام تشغيل iOS 10 على آيفون، والتي ربما يوجد احتمال كبير –وكبير جداً– أنك لم تعلم عنها شيئاً من قبل، والتي نضمن لك أنها ستسهل كثيراً من أدائك اليومي واستخدامك لهاتفك الذكي.

هذه الميزات تدور حول خاصية اللمس ثلاثية الأبعاد (3D TOUCH)، وهي ميزة رائدة طرحتها شركة آبل مع هاتف آيفون 6S وآيفون 6S Plus عام 2015، والتي ظهرت أيضاً في الهواتف الأحدث آيفون 7 وآيفون 7 Plus.

والتي تسمح لآيفون بالاستجابة بشكل مختلف على اللمسات اعتماداً على مقدار القوة المستخدمة، سنقدم عدداً من خصائصها والاستخدامات الخفيةلها.

لوحة المفاتيح

اضغط بقوة على لوحة المفاتيح خلال كتابتك لأي نص، ستلاحظ أن اللوحة أصبحت باهتة وأنك أصبحت تتحكم بالفعل في مؤشر الكتابة، إذ يمكنك تحريكه في أي مكان داخل النص بصورة سلسة كما لو كنت تستخدم التاتش باد في جهاز اللابتوب.

ستسهل عليك هذه الميزة الكثير من الوقت عندما تريد تعديل أو حذف أحرف أو كلمات معينة في مواقع مختلفة.

الاتصال والرسائل



اضغط بقوة على أيقونة تطبيق الهاتف سيظهر لك اختصار يظهر به أول أربع جهات اتصال مفضلة لديك، وسيمكنك أيضاً إضافة رقم متصل جديد أو البحث عن متصل معين في قائمة هاتفك.

نفس هذه الميزة ستظهر لك عند الضغط على تطبيق فيس تايم أو الرسائل.

ويمكنك تعديل طبيعة الأشخاص الذين يظهرون لك في القائمة من خلال تغيير قائمة المفضلات الخاصة بكل تطبيق.

التحميل



اضغط بقوة على رمز App Store للحصول على اختصار لتحديث جميع التطبيقات مع التحديثات المتاحة دون الحاجة لفتح التطبيق نفسه.

إذا كنت تقوم بتحميل أو تحديث أكثر من تطبيق في الوقت نفسه، يمكنك الضغط على أحد هذه التطبيقات خلال عملية التحميل لتظهر لك قائمة اختصارات يمكنك عبرها تحديد أولوية التحميل له.

الكاميرا

اضغط بقوة على أيقونة الكاميرا لتظهر لك قائمة مصغرة التي تمكنك من القفز مباشرة إلى الصورة العادية، أو الفيديو، أو سيلفي، أو حتى الفيديو بالحركة البطيئة.

هذه الخاصية ستساعدك كثيراً على التقاط صورك المميزة بشكل سريع.

الانتقال إلى تطبيق دون ترك التطبيق الحالي

عملية الضغط للانتقال إلى تطبيق جديد قد لا تبدو ذات فائدة كبيرة عندما تكون تعمل على تطبيق معين ولا تريد الخروج منه. ولكن عندما تبدأ العمل عبر خاصية التطبيقات المتعددة سترى الراحة المضافة.

عندما تريد تحديد اتجاه حركتك على الخريطة، على سبيل المثال. إذا أرسل إليك شخص ما عنواناً في رسالة إلكترونية، فيمكنك النقر عليه للانتقال إلى الخرائط ومشاهدة الاتجاهات.

ولكن إذا كنت قمت بالضغط على هذا الرابط بقوة سوف تظهر لك معاينة الخريطة والموقع محدد عليها دون أن تترك تطبيق البريد. يمكنك بعد ذلك التمرير سريعاً لأعلى، أو الضغط باستمرار للانتقال إلى الخرائط أو عدم الضغط من أجل العودة لما كنت تعمل عليه.

وينطبق المبدأ نفسه على روابط الويب القابلة للنقر. إذا كنت تضغط بقوة على عنوان لموقع ما في رسالة إلكترونية، مثلاً، فسيمكنك معاينة صفحة الويب والاطلاع على العناصر الموجودة بها قبل قيامك بفتحها في سفاري بالكامل.

المفتوحةالتطبيقات

اضغط بقوة على الحافة اليسرى من الشاشة، ثم حرك إصبعك نحو المنتصف حتى يمكنك فتح واجهة المستخدم الخاصة بالتطبيقات المفتوحة.

كثير من الناس ربما يعرفون الخدعة السابقة، ولكن هل تعلم أنك لم تعد بحاجة لأن تحرك إصبعك نحو المنتصف من الأساس. فقط اضغط بقوة أكثر وسوف تجد أن الخلفية أصبحت مفتوحة لك بالكامل.

ويُمكنك أن تضغط بقوة على رمز تطبيق الخرائط ليظهر لك اختصار يوضح وجهاتك القادمة.

الإشعارات غير المفتوحة

اضغط بقوة على أي مجلد يحتوي على تطبيقات ذات إشعارات غير مقروءة، وستظهر لك قائمة تتضمن اختصارات للتطبيقات مع عدد الإشعارات الخاصة بكل منها دون الحاجة لدخول المجلد.

اضغط بقوة على علامة X في مركز الإعلام (يظهر لك عند سحب الشاشة من أعلى لأسفل)، ليظهر لك خيار لمسح جميع الإخطارات.

جدول اليوم

اضغط بقوة على رمز تطبيق التقويم، سيظهر لك اختصار يعرض لك جدولك الزمني لهذا اليوم.

الطقس

اضغط بقوة على أيقونة تطبيق الطقس ليظهر لك اختصار يوضح حالة الطقس الحالية وتوقعات اليوم.

خصائص 3D

من أجل الاستفادة من جميع هذه الخصائص عليك التأكد من تفعيل ميزة اللمس 3D في إعدادات الجهاز الخاص بك.

يمكنك القيام بذلك عبر اختيار إعدادات (SETTINGS) ثم إمكانية الوصول (Accessibility) ثم النزول لأسفل حتى تجد اللمس الثلاثي الأبعاد (3D TOUCH). تأكد من أن الزر أمامها مفعل باللون الأخضر.