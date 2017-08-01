قوات النظام تعلن اقتحام بلدة (حميمة) بريف حمص

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام وميليشياته، اليوم الأحد (20 آب/أغسطس)، سيطرتها على عدة نقاطٍ وتلالٍ قرب حقل الشاعر للغاز في ريف حمص الشرقي بعد معارك مع تنظيم “داعش”، واقتحامها بلدة حميمة في الريف الجنوبي الشرقي لحمص.

ونشر “الإعلام الحربي المركزي” التابع لميليشيا حزب الله اللبناني، تسجيلاً مصوراً لما قال إنه لاقتحام قوات النظام وحلفائه بلدة حميمة، وتمشيط مقرات “داعش” فيها.

وأضاف المصدر بأن قوات النظام وميليشياته سيطرت أيضاً على عدد من النقاط والتلال غرب جبل الشاعر في ريف حمص الشرقي، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف “داعش”.

ومن جهتها، أفادت وكالة “أعماق” المقربة من تنظيم “داعش”، بأن التنظيم استهدف بعربة مفخخة تجمعاً للميليشيات الشيعية قرب بلدة حميمة في بادية حمص، ودمر جرافتين لقوات النظام قرب البلدة.

وأكدت تنسيقية مدينة تدمر، مقتل أكثر من ٨ عناصر وإصابة آخرين من قوات النظام وميليشيات إيران، بتفجير “داعش” لعربة مفخخة استهدفت موقعاً لهم جنوب حميمة أمس.