السومة إلى (سورية) بعد 5 أعوام

كلنا شركاء: نايف محمد- الحياة

أرسل الاتحاد السوري لكرة القدم خطاباً لإدارة النادي الأهلي، يستدعي خلاله المهاجم عمر السومة للانضمام إلى معسكر المنتخب السوري. ويخوض المنتخب السوري معسكراً في ماليزيا، تتخلله مواجهتان وديتان أمام المنتخبين الماليزي والعراقي يومي 22 و26 آب (أغسطس) الجاري. ويستعد المنتخب السوري لمواجهة نظيره القطري في 31 أغسطس، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018. ويعود «السومة» إلى صفوف المنتخب السوري بعد غياب دام لأكثر من 5 أعوام. وسجل السومة مع الأهلي منذ انطلاق دوري جميل موسم 2018-2017 هدفين، ووصل إلى الهدف رقم 75 في مسيرته بالدوري، والهدف رقم 107 في مشواره مع الأهلي بجميع البطولات.