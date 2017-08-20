(حزب الله) يعلن سيطرته على مواقع جديدة في القلمون الغربي

وليد الأشقر: كلنا شركاء

أعلنت ميليشيا حزب الله اللبناني، اليوم الأحد (20 آب/أغسطس)، سيطرتها على مواقع جديدة لتنظيم “داعش” في جرود القلمون الغربي.

وأفاد “الإعلام الحربي المركزي” التابع للميليشيا، بأن قوات النظام وميليشيا حزب الله سيطرت اليوم على مواقع تنظيم “داعش” في كل من (قرنة شعبة الشنشار، وشعبة الصهريج، وحرف الجفر، ومرتفع قرنة الزويتينة، وشعبة بيت سليم، وشعبة الزويتينة الغربية) في المحور الشمالي في القلمون الغربي على الحدود اللبنانية السورية، وتحاول التقدم باتجاه مرتفع قرنة الزويتينة.

ويُعتبر مرتفع “قرنة الزويتينة” من أبرز مواقع التنظيم في المنطقة، لإشرافه الناري وتحصيناته المُحكمة.

كما أحرزت ميليشيا حزب الله تقدماً في المحور الجنوبي من جرود القلمون الغربي، وسيطرت على (قرنة شعبة القاضي، وقرنة مد محبس، وقرنة تم الزمراني، وواطيات الزمراني، وخربة قر علي)، وأما في المحور الشرقي، فسيطرت الميليشيا على كل من (دوّار الشقيع، وسن ميري الجنوبي، وجبل سن فيخا، ومرتفع حرف الموصل، ومعبر فيخا)، ما منح الميليشيا الإشراف الناري الكامل على معبر “ميرا”، بحسب المصدر.

وكانت قد أعلنت ميليشيا حزب الله صباح أمس السبت، بدء معركة (وإن عدتم عدنا) لطرد تنظيم “داعش” من جرود القلمون الغربي، وسيطرت أمس على كل من (وادي مسعود، ووادي أبو خضير، شعبة سرور، وقبر العرسالي، وخربة العيلة)، وتلال ومرتفعات (حرف وادي فارة، ورأس شعبة المغارة، وقرنة شميس دوار خنجر، وشعبة السوقي، ووادي دوار خنجر، وشميس الزمراني وثنايا الحريق، وأبو خديج، وشلوف الزمراني) في جرود الجراجير وجرود قارة، كما سيطرت الميليشيا على “جبل الموصل” الاستراتيجي في جرود البريج.