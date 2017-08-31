بالصور… 31 ضابطاً وعنصراً للنظام أسرى بيد (أحرار العشائر)

مضر الزعبي: كلنا شركاء

حصلت (كلنا شركاء) على صورةٍ حصريةٍ لأسرى قوات النظام لدى جيش (أحرار العشائر)، يظهر فيها العشرات من أسرى النظام داخل أحد المهاجع التابعة لجيش (أحرار العشائر)، والذين تم أسرهم في عملية (رد الكرامة) أعلن عنها صباح يوم أمس السبت 19 آب/أغسطس في ريف السويداء الشرقي.

وقال مدير المكتب الإعلامي في جيش (أحرار العشائر)، محمد عدنان، إن جيش أحرار العشائر تمكن من أسر 31 مقاتلاً من قوات النظام، بينهم أربعة ضباط، خلال معركة (رد الكرامة) والتي تهدف لاستعادة نقاط كان قد خسرها (أحرار العشائر) لصالح قوات النظام مطلع الشهر الجاري شرق السويداء.

وأضاف عدنان في تصريح لـ (كلنا شركاء)، أن العملية أتت كرد اعتبار لجيش (أحرار العشائر) عقب “سيلٍ من الاتهامات بالخيانة من قبل أطراف أردات الاصطياد في الماء العكر وتشويه صورة الجيش، كما أنها أتت لوضع حد لزحف قوات النظام والميلشيات الموالية له في المنطقة”.

مراسل قناة “الآن”، عبد الحي الأحمد، قال لـ (كلنا شركاء)، إن عملية (رد الكرامة) تعتبر من أكبر العمليات في الجنوب السوري في الآونة الأخيرة من حيث النتائج، ولاسيما عدد الأسرى والذي وصل إلى 31 أسيراً من قوات النظام.

وأردف “كما أنها أتت عقب أيام من سيطرة قوات النظام على المنطقة، ومن الحملة الإعلامية الضخمة لوسائل الإعلام التابعة له والتي روجت لتقدم قوات النظام في شرق السويداء على أنه انتصار كبير”.

مصدر خاص أكد لـ (كلنا شركاء) أن الأسرى من قوات النظام هم من مقاتلي “الفرقة 15 قوات خاصة”، وأن من بينهم قائد إحدى الكتائب العسكرية التابعة للفرقة، كما أكد أن عدد القتلى من قوات النظام خلال الساعات الماضية تجاوز الـ 40 قتيلا.

وأضاف المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن الخسائر في صفوف مقاتلي جيش (أحرار العشائر) كانت عبارة عن إصابة ثلاثة مقاتلين بجروح متوسطة، في حين لم يقتل أي من عناصره.