بينهم قائدٌ ميداني… (حزب الله) ينعى أربعة عناصر في القلمون الغربي

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

نعت مصادر إعلامٍ مقربةٍ من ميليشيا حزب الله اللبناني، أمس السبت 19 آب/أغسطس، أربعةً من عناصر الميليشيا، بينهم قائدٌ ميداني، لقوا مصرعهم في المواجهات مع تنظيم “داعش” في القلمون الغربي.

وأفاد موقع “عربي برس” المقرب من الميليشيا، بمقتل كل من “عباس منعم” الملقب بـ (سراج)، من بلدة مقنة البقاعية، و”حسين أحمد شلهوب” الملقب بـ (أبو ياسر)، من بلدة حزرتا البقاعية، و”علي حسن حاموش” الملقب بـ (ذو الفقار)، من بلدة العديسة الجنوبية.

كما قُتل القائد الميداني للميليشيا “حسن عبد المنعم جرادي”، من بلدة حاروف الجنوبية، وأشار المصدر إلى أنه أول من افتتح معركة “وإن عدتم عدنا” فجر أمس، والتي بدأتها الميليشيا في جرود القلمون الغربي لطرد “داعش” من المنطقة.

وأضاف المصدر بأن القيادي “جرادي” هو أول من قُتل من عناصر الميليشيا في معركة “وإن عدتم عدنا”، وكان قد شارك في معارك عديدة خاضتها الميليشيا إلى جانب قوات النظام في سوريا، ليلحق بشقيقه “حسين” الذي قتل في سوريا العام 2013، وابن عمته “علي طاهر ميداني” (أبو حسن) الذي قتل في العام 2016.

وكانت الميليشيا نعت يوم أمس الأول “حيدر علي مصطفى بزّال”، من بلدة البزّالية البقاعية، والذي لقي مصرعه في المواجهات مع “داعش” شرق حمص، بحسب ناشطين.

وكانت قد أعلنت ميليشيا حزب الله صباح أمس السبت، بدء معركة (وإن عدتم عدنا) لطرد تنظيم “داعش” من جرود القلمون الغربي، وسيطرت حتى اليوم على العديد من مواقع التنظيم في المنطقة.