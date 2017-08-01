مقتل القائد العسكري لفرقة (جميل أبو الزين) غرب درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

قضى القائد العسكري لفرقة (الشهيد جميل أبو الزين) التابعة لـ (جبهة ثوار سوريا) اليوم الأحد (20 آب/أغسطس)، بتفجير عبوةٍ ناسفةٍ على أطراف بلدة (الشيخ سعد) في ريف درعا الغربي، والتي تعتبر من خطوط التماس مع جيش (خالد بن الوليد) المرتبط بتنظيم (داعش).

وقال الناشط أحمد المصري لـ “كلنا شركاء”، إن (محمد القاسم) القائد العسكري لفرقة (الشهيد جميل أبو الزين) قتل وأصيب آخرون بتفجير عبوة ناسفة على أطراف بلدة (الشيخ سعد).

وأضاف بأن المنطقة التي تمت بها عملية الاستهداف هي خط تماس بين كتائب الثوار من جهة ومقاتلي جيش خالد من جهة أخرى، وتشهد مناوشات بشكل مستمر بين الطرفين من حين إلى آخر.

وأشار المصري إلى أن بلدة (الشيخ سعد) تتمتع بموقع استراتيجي، كونها تعتبر المدخل الشرقي لمدينة (نوى) كبرى المدن المحررة في الجنوب، وفي حال سيطر جيش خالد عليها فإنه يتمكن من فصل ريف درعا الغربي والقنيطرة عن باقي المناطق المحررة في شرق درعا.