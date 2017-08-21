فصائل ثورية تعلن دعمها لفصائل البادية لبدء معركة (تحرير) دير الزور

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

أعلنت فصائل من الجيش السوري الحر، دعمها الكامل لفصيلي (جيش أسود الشرقية، وقوات الشهيد أحمد العبدو)، في معركتهما ضد النظام وميليشياته وتنظيم “داعش” في البادية السورية، بوصفهما “الخيار الأمثل لتحرير محافظة دير الزور”.

وأفاد بيان لهيئة الأركان العامة للجيش السوري الحري، وقع عليه 25 فصيلاً عسكرياً ثورياً، ونشره “جيش أسود الشرقية” أمس الأحد (20 آب/أغسطس)، بأنه تم بتاريخ 20 آب/أغسطس، اجتماع فصائل الجيش الحر في الشمال السوري، بحضور العميد الركن “أحمد بري”، وبعض الفعاليات الثورية، تأييداً ودعماً للجبهة الجنوبية في البادية، المتمثلة بفصيلي (جيش أسود الشرقية، وقوات الشهيد أحمد العبدو)، من أجل محاربة قوات النظام وميليشياته الطائفية وتنظيم “داعش” في البادية السورية.

وأشار البيان إلى أن الفصائل الموقعة ترى أن الجبهة الجنوبية في البادية الشامية، هي الخيار الأمثل لتحرير محافظة دير الزور.

وأكدت الفصائل الموقعة على البيان، دعمها السياسي والعسكري والإعلامي والمعنوي لجيش أسود الشرقية وقوات الشهيد أحمد العبدو، لبدء معركة تحرير دير الزور.

وأشار البيان إلى أن الدعوة مفتوحة لباقي الفصائل والثوار للاشتراك في هذه المعركة “المصيرية”، لتحقيق “المشروع الوطني الأكبر”.

ودعا البيان المجتمع الدولي والدول الصديقة، لأن تكون داعمة ومؤيدة لهذا العمل.