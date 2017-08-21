نجيب أبو فخر: زبدة الحديث .. استنتاجات من خطاب بشار اﻷسد

نجيب أبو فخر: كلنا شركاء

1-اﻷفكار يلي دافع عنها بشار مبارح هيي أدوات بيعرف يستفيد منها كنظام مستبد : العروبة .. المقاومة .. الخ .

2- الجهات التي هاجمها هي في تحالف معه ضمنا او علنا ولا يمكن ان نفترض ابدا انه استفاد من أخطائهم ، الإخوان ، الإرهابيين .. الخ

3- مجمل هجومه على هوية سورية السورية وشكل الحكم الفدرالي يعني أنه لن يقبل سوريا إلا على هواه كمزرعة كاملة تحت نفوذه .. وليس حرصا على أي شعار تحدث عنه .

4- كلما زاد هجومه على الفدرالية بشكل خاص ، كلما اتضح مدى تمسكه بإنكار كل أصوات السوريين .. علما بأن معظم من يدافع عن الفدرالية كمخرج آمن ومنتج من جهة دعاة التغيير – وأنا من المقتنعين بها – حريص على ترك إقرارها من عدمه لإرادة السوريين في التصويت عليها بشكل شفاف وعلني وتحت رقابة دولية صارمة .

5- نصف قرن من الزمن علمتنا جيدا أنهم أهل شعارات في القول بينما يسلكون عكسها في الفعل .. وما قرأناه باﻷمس مع كلامه أنه ماض إلى عكس كل ما قاله .. لكنه جاد جدا حين قال ..اننا لسنا بحاجة ﻷحدث ما توصل إليه العلم !! وذلك ﻷنه يتعامل مع مزرعة وليس مع وطن .

6- لقد فضح فعلا بخطابه الحثالة والعملاء الذين شاركوا بتدمير الوطن وخصوصا المأجورين منهم لحساب إيران وروسيا خص نص ..!! وعبارته ( كانوا يريدون سوريا سليمة دون دمار !!! ) تحتمل جملة ضمنية لتكملها وهي ( أنه وعصابته .. قرروا تدمير سوريا لكي يخوزقوا أعداء آل اﻵسد .. )

7- إن خطابه ما كان ليكون بهذه الوقاحة والإنكار ، لو لم يكن واثقا جدا من أن له من اﻷصابع واﻷعوان في صفوف الثورة الحقيقية … ثورة الكرامة التي ساهم باستلابها .. أكثر مما للثورة نفسها .. ولو لم يتواطئ الكثيرون على الصمت عن جرائم بحق الثورة والحلم السوري ..باسم الثورة نفسها . لهذا نحن إن كنا مخلصين للتغيير فعلا . علينا أن نأخذ من هذا محطة جدية للتغيير في ذهنيتنا . فنبعد أعوانه ونكون صارمين في تنقية أجواء الثورة من كل من من الممكن أن يستفيد منهم في صنع طوق نجاته الخاص .

وأخيرا … نستنتج مجددا أن وليد المعلم قد تذمر كثيرا بسبب طول الخطاب وتأخر موعد الغداء .. :)

ولا حدا يسامحنا