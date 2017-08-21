د .مروان حجو الرفاعي: قاتل الاطفال وخطاب الاعتراف بالجريمة

د .مروان حجو الرفاعي: كلنا شركاء

لشباب الثورة السورية و أهلها و ثوارها ولأهل القانون و إن وجد أحد من اهل السياسة نبين مايلي : قال المجرم الكيماوي قاتل الاطفال في كلمته بافتتاح مؤتمر وزارة الخارجية السورية : (( ( المرحلة الأخطر كانت السنة الأولى من الحرب ) )). لقد اعترف بجريمته و بحربه ضد الشعب السوري وجريمة المجتمع الدولي الذي تدخل لحمايته .

بكل تأكيد السنة الأولى كانت ذروة الثورة السورية على دولة الاستبداد والظلم و عصابة وشبيحة واجرام أسد. و إن صدور بيان جنيف بتاريخ 30 حزيران 2012 بعد سنة و شهرين من عمر الثورة كان حصانة دولية لقاتل و ذابح الأطفال من السقوط كون البيان تضمن ان الحل السياسي هو نظام حكم او هيئة حكم تنشأ بالتراضي بين المعارضة والنظام اي بين المجرم والضحية .

لقد قالها البارحة في كلمته ( مالم يستطيعوا الحصول عليه بالحرب لن نعطية بالسياسة ) و هل يرضى مجرم قتل مليون من السوريين وشرد 12 مليون بأن يشاركه أحد السلطة …

و نعود للتذكير بانه بعد عام من عمر الثورة عمد الأشقاء والأصدقاء إلى إجهاض الثورة فكانت مؤتمرات مساعدات دعم الشعب السوري تذهب 90 % منها للنظام مباشرة بإشراف الامم المتحدة وفق توثيقاتهم وكذلك إدخال حثالات النظام ومرتزقتهم في مؤسسات الثورة التي كانت تفرضها الدول الشقيقة والصديقة بحضور وزراء خارجياتهم وسفرائهم وممثليهم .. اما بالشأن العسكري فالصغير والكبير بات يعرف عن غرف المموم والموك وغيرهم الكثير وكذلك ارسال دول العالم متطرفيها للخلاص من شرورهم بالمحرقة على الأراضي لتاكيد نظرية الإرهاب الرسمية .

اما مؤتمرات جنيف المفبركة و استانا الغدر والخيانة ماهي إلى شرعنة للاحتلال واستهلاك للوقت لإتمام الدمار والتهجير و اقتسام النفوذ للأراضي السورية بين الدول الإقليمية والدولية. لن ينتهي المشهد السوري الدامي بعد ولن تسدل الستارة كما يحلم الأشرار فالليل و ظلمته وإن طال فإن الفجر آت لا محالة و ان الثورة ماضية لتحقق أهدافها بالحرية والعدالة ودولة القانون بإذن الله . عاشت سوريا الثورة حرة أبية.