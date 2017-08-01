ميليشيا (حزب الله) تنعى قائدها (الحاج عبد الوهاب) وستةٍ آخرين

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

نعى (حزب الله) اللبناني مساء أمس الأحد قائده الميداني “الحاج عبد الوهاب شعيب” الذي لقي مصرعه بمعارك ضد تنظيم “داعش” في القلمون الغربي بريف دمشق، بجانب ستةٍ آخرين لقوا مصرعهم بالأمس.

وشيعت بلدة “مطربا” اللبنانية القريبة من الحدود مع سوريا صباح اليوم “الحاج شعيب” بحضور المئات من أنصار الحزب، بعد ساعات من إعلان مقتله في جرود القلمون.

وكان “حزب الله” وقوات النظام أطلقا معركةً مشتركة قبل يومين بهدف طرد تنظيم “داعش” من جيبٍ واسعٍ يسيطر عليه في المنطقة.

وبجانب القائد “شعيب” أعلن “حزب الله” أمس عن مقتل القائد الميداني للميليشيا “حسن عبد المنعم جرادي”، من بلدة حاروف الجنوبية، وأشارت وسائل إعلامية مقربة من الحزب إلى أن “جرادي” كان أول من افتتح معركة “وإن عدتم عدنا” فجر السبت.

ونعى الحزب أيضاً كلاً من حيدر على مصطفى بزال الذي ينحدر من قرية البزالية البقاعية، وجعفر إبراهيم الموسوي من قرية قرحا البقاعية أيضاً.

وكان الحزب اللبناني أعلن في وقتٍ سابقٍ أمس الأحد عن مقتل كل من “عباس منعم” الملقب بـ (سراج)، من بلدة مقنة البقاعية، و”حسين أحمد شلهوب” الملقب بـ (أبو ياسر)، من بلدة حزرتا البقاعية، و”علي حسن حاموش” الملقب بـ (ذو الفقار)، من بلدة العديسة الجنوبية.