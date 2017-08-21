(الإسلامي السوري) يرعى اتفاقاً بين فيلق الرحمن وجيش الإسلام

وليد الأشقر: كلنا شركاء

أعلن المجلس الإسلامي السوري اليوم الاثنين عن رعايته اتفاقاً بين فيلق الرحمن وجيش الإسلام في غوطة دمشق الشرقية، بعد أشهرٍ من نزاعٍ دامٍ بين الطرفين.

وقال المجلس في بيانه الصادر اليوم إن كلا الطرفين استجابا للمبادرة التي قدمها و”تم توقيع وثيقة اتفاق بين الجيش والفيلق بتاريخ 20-8-2017م وبضمانة المجلس الاسلامي السوري”.

وأضاف البيان أن الاتفاق اشتمل على تشكيل المجلس الإسلامي لجنة للإشراف على تنفيذ كامل بنود الاتفاق.

وطالب المجلس الطرفين الموقعين بالالتزام بروح الاتفاقية ونصها “من أجل إحداث الوئام والتوافق المطلوب في المنطقة”، معبراً عن أمله “أن تكون هذه الاتفاقية مقدّمة لحل المشكلات العالقة بين الطرفين وصولاً إلى الاندماج الكامل حرصاً على حماية الغوطة من أي كيد أو شر يراد بها وللحفاظ على مكتسبات الثورة”.

ولم يصدر عن الطرفين الموقعين (جيش الإسلام وفيلق الرحمن) أي بيانٍ أو تصريحٍ رسميٍّ بين الطرفين.