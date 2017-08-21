اغتيال الناشط الإعلامي أسامة الزعبي في درعا

مضر الزعبي: كلنا شركاء

قضى صباح اليوم الاثنين 21 آب/أغسطس الناشط (أسامة الزعبي) بتفجير عبوة ناسفة على طريق رخم ـ الكرك شرق درعا، في تفجير هو الأول من نوعه على (طريق الموت) المستهدف من قبل قوات النظام والميلشيات الموالية له المتمركزة في مطار (الثعلة) غرب السويداء منذ الإعلان عن هدنة 9 تموز/يوليو الماضي.

الناشط معاوية الزعبي قال لـ “كلنا شركاء” إن عبوة ناسفة بسيارة الناشط (أسامة الزعبي) على طريق رخم ـ الكرك شرق درعا، مما أدى لمقتله هو شقيقه (خالد الزعبي) وابن شقيقه الطفل (يعرب الزعبي).

وأضاف أن عملية التفجير وقعت على طريق مستهدف من قبل قوات النظام والميلشيات الموالية المتمركزة بمطار (الثعلة) العسكري غرب السويداء، فقد شهد الطريق منذ مطلع العام الجاري أكثر من 30 عملية تفجير.

والناشط (أسامة الزعبي) هو من أوائل الناشطين في محافظة درعا، وقد عمل على نقل الحراك السلمي، مما عرضه للاعقتال مرتين في العام 2011، وبعدها انتقل لتغطية معارك الثوار في محافظة درعا، وقد أصيب ثلاثة مرات، كما أنه يعمل مديراً لمكتب (الهيئة السورية للإعلام) في درعا.

تعليق كلنا شركاء :

بدورها تتقدم “كلنا شركاء” إدارةً ومحررين ومراسلين لمراسلها “مضر الزعبي” ولذوي الشهداء ولإعلام الثورة عموماً بأحرّ التعازي باستشهاد ابني عمّه أسامة وخالد والطفل يعرب، آملين أن يكون مضر وغيره من حملة لواء الإعلام الثوري على قدر المسؤولية لإكمال المسيرة التي خطّها شبابٌ مثل الزهور بدمائهم الزكية.

الرحمة للشهداء ولذويهم الصبر والسلوان