تربية النظام تصدر نتائج امتحانات الدورة الثانية من امتحانات الثانوية

معتصم الطويل: كلنا شركاء

أصدرت وزارة التربية في حكومة النظام اليوم الاثنين نتائج امتحانات الدورة الثانية من شهادة الثانوية العامة بكافة فروعها.

وخصصت الوزارة موقعها الرسمي للحصول على النتائج بحسب الفرع ورقم الاختصاص.

وبلغ عدد الناجحين في الفرع العلمي 48588 من أصل 61948 بنسبة 78.43 في المئة، وفي الفرع الأدبي تقدم 30117 نجح منهم18499 بنسبة 61.42، بحسب إحصائيات رسمية.

وكان طلاب الثانوية في مناطق سيطرة النظام تقدموا لامتحانات الدورة الثانية من امتحانات الثانوية العامة والأدبية والشرعية بداية من 30 تموز/يوليو الماضي، وانتهت الدورة في العاشر من الشهر الجاري.

وتقدم طلاب الثانوية في هذه الدورة لثلاث موادٍ على الأكثر بغية تحسين نتائجهم في الدورة الامتحانية الأولى التي كانت بداية حزيران الماضي وصدرت نتائجها بداية تموز.