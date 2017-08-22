المحامي ميشال شماس: عندما أُعتقلَ صديقي المحامي

المحامي ميشال شماس: كلنا شركاء

حكايتي اليوم بطلها صديقي الذي اتحفظ على ذكر أسمه، وهو محام مشهود له بالمعرفة والخلق ودماثة الروح، ربطتني به علاقة جيدة منذ ما قبل اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الأسد في أذار 2011 بسنوات عديدة.

ففي مطلع عام 2014 أخبرني صديقي المحامي أنّ موظف ديوان نقابة المحامين في سورية اتصل به وأعلمه بوجود مذكرة استدعاء بحقه من قبل فرع أمن الدولة بدمشق، وعليه مراجعة الفرع المذكور خلال اسبوع من تاريخ تبلغه المذكرة. وقد حاول صديقي عبثاً معرفة سبب الاستدعاء دون جدوى، فالموظف لا يعلم شيئاً عن سبب الاستدعاء.

بدا صديقي المحامي خائفاً مرتبكاً من الاستدعاء، ولا يدري ماذا يفعل؟ ومعه كل الحق في أن يخاف ويستغرب استدعائه خصوصاً وأنه لم يمارس أي نشاط سياسي معارض ولا حتى موالي، وأن جُلّ نشاطه واهتمامه كان محصوراً بعمله كمحامي، ويقضي معظم أوقاته بين البيت والمحكمة والمكتب. وأحياناً كان يعبّر عن امتعاضه للحال التي وصلتْ إليها أمور العمل النقابي والقضائي وسلوك بعض المحامين الذي أصبح يسيء إلى سمعة المحامين.

طلبَ صديقي منّي أن أساعده في طريقة ما للخروج من هذا المأزق. فقلتُ له: ” أمامك خياران لا ثالث لهما، إمّا أن ترفض مراجعة الأمن وتتخفىّ بعيداً عن الأعيُن وهذا الأمر غير مضمون النتائج عدا عن أنه سيضعك وعائلتك تحت الخطر الدائم، أو أن تذهب لمراجعة الأمن بعد أن تطلب مساعدة من معارفك الكثر وخاصة المتنفذين منهم للتدخل مع الأمن. المهم أن لا تذهب بدون واسطة تؤمن لك عدم توقيفك أو على الأقل يستطيعون مساعدتك في حال توقيفك. لا أحسدك يا صديقي على هذا الموقف، وأنصحك ان تتريث قليلاً في الذهاب قبل معرفة سبب الاستدعاء، فلا أحد يضمن عدم توقيفك، فالداخل إلى فروع الأمن مفقود والخارج منها مولود من جديد. وما حدث مع زملائنا خليل معتوق وسامر ادريس وعصام زغلول ومع غيرهم خيرُ شاهدٍ على ما أقول. وبكل الأحوال يا صديقي أرجو أن تعلمني إذا قررتَ مراجعة فرع الأمن “. انتهى الحديث عند هذا الحد بيننا..

وبعد خمسة أيام اتصل بي صديقي مجدداً ليعلمني هذه المرة أنه قرّر مراجعة فرع أمن الدولة في الخطيب بعد أن أطمأن للاتصالات التي أجراها والوعود التي سمعها من بعض الأشخاص النافذين الذين أكده له أن قضيته بسيطة، وهي مجرد سؤال وجواب، ولن يتعرض له أحد بأي أذى.

قلت له” لستُ مطمئناً لتلك الوعود، وبالنهاية أنت أدرى وأقدر على تقدير الموقف، متمنياً لك السلامة وخروجاً أمنا وسالماً من الفرع. ولكن هناك بعض الأمور تحتاج إلى توضيح وهي مهمة جداً لك ويجب أن تعرفها قبل أن تذهب إلى فرع الأمن. وهذا الأمر يحتاج إلى لقاء مباشر بيني وبينك” وفعلاً اتفقنا أن نلتقي بعد ساعتين في مكتبه.

ذهبتُ في الموعد المحدد إلى مكتبه واستقبلني بحفاوة وابتسامته المعهودة ترتسم على وجهه الأسمر لكنها تخفي قلقاً، وبدون مقدمات قلتُ له هناك بعض النصائح المهمة سأسديها لك قبل مراجعة الفرع، أولى هذه النصائح يجب ان تكون واثقاً من نفسك وأن لا تُشعِر المحقق بأنك خائف أبداً، فهو سيستغلُّ خوفك لجرجرتك في الكلام، وثانياً سيحاول المحقق إيهامك بأنه ذكي ويعرف كل شيء عنك وهو أمر غير صحيح.. وثالثاً ضرورة الاختصار في الإجابة على أي سؤال، وحاول قدر الامكان أن تكون اجابتك بنعم أو لا، ولا تسترسل أبداً في الإجابة لأنك ستقع في أخطاء قد يستغلها المحقق ليورطك في أمور انت بغنى عنها. ورابعاً عندما تشعر أنك في موقفٍ حرج وصعب حاول تشتيت ذهن المحقق وإشغاله بأية طريقة ممكنة، كأن تسأله عن التوقيت، أو تطلب منه شرب كاس من الماء..، وخامساً من المهم أن تمسح أية معلومات مخزّنة في اللابتوب والموبايل تعتقد أنها مضرة بك بطريقة لا يمكن استعادتها، وأن توصي زوجتك وأولادك بما يجب فعله في حال تم اعتقالك. وانتهى اللقاء على أمل أن تنتهي المراجعة الأمنية على خير.

ذهبَ صديقي المحامي إلى فرع أمن الدولة صباح اليوم السابع، وكان يوم سبت، ومضى الوقت وأنا انتظر خروجه، لكنه لم يعد إلى البيت، فقد تم اعتقاله كما توقعت خلافاً لما كان يعتقد، بعد أن كان يعوّل على الوعود التي تلقاها بعدم توقيفه.. بقيتُ على تواصل مع عائلته لمساندتها والاطمئنان عليها.

مضى الشهر الأول ومازال صديقي معتقلاً ولا نعرف ما حدث معه في التحقيق، بينما أولاده الصغار ينتظرون عودته من السفر بعد أن قالت لهم والدتهم أنه سافر خارج القطر وسيعود قريباً. وفي اليوم الخامس والأربعين على اعتقاله أعلمتني زوجته بأن زوجها أتصل بها من سجن عدرا وأخبرها أنه تمت إحالته إلى محكمة الإرهاب بتهمة ( الترويج للأعمال الإرهابية ). لقد سّرني الخبر وأحزنني في نفس الوقت، سررتُ لخروجه حياً من المعتقل، وانزعجت لإحالته إلى محكمة الارهاب، مع يقيني أنه حالَ استجوابه سيتم اطلاق سراحه، لعلمي المسبق أنه لم يفعل شيئاً يستحق الاعتقال والتوقيف سوى بعض الكلمات التي كان يكتبها على صفحته في الفيس بوك منتقداً بعض الظواهر السلبية في سلوك بعض المحامين والفساد في العمل النقابي وفي القضاء أيضاً.

وبعد حوالي خمسة وعشرين يوماً من إحالته إلى سجن عدرا اخبرتني زوجته أنه سيتم استجوابه غداً من قبل قاضي التحقيق في محكمة الإرهاب، وفي اليوم التالي ذهبتُ إلى المحكمة لمساندته وأشدٌ من أزره، وقبل أن يدخل إلى مكتب القاضي ألقيت عليه عليه وقلتُ له نحن بانتظارك حُرّاً بعد قليل.. استغرق استجوابه حوالي النصف الساعة، قررّ بعدها القاضي تركه لعدم كفاية الأدلة. بعد سبعين يوماً من الاعتقال. طبعاً لم يتم الإفراج عنه فور انتهاء التحقيق معه، بل كان عليه أن يذهب مقيداً من جديد إلى سجن عدرا، ومن هناك يتم الإفراج عنه مساء.. وغالباً ما يبقى لصباح اليوم التالي بسبب مخاطر الطريق من سجن عدرا إلى دمشق.

وبعد اسبوع التقيت به، حيث بدا لي مشرق الوجه والابتسامة لا تفارق وجهه وهو الخارج حديثاً من المعتقل، وبعد عناق طويل سألته عن ظروف اعتقاله والتحقيق معه وفيما إذا تعرض إلى تعذيب جسدي، أجاب قائلاً: ” بعد مضي شهر كامل في المعتقل بالتمام والكمال، وحوالي الساعة الحادية عشر صباحاً تقريباً، فوجئت باستدعائي للتحقيق لأول مرة بالنداء على اسمي من قبل شاويش المهجع، ارتديت الطمّاشة على عيوني وفقاً للتعليمات حيث اصطحبني الشاويش إلى غرفة التحقيق التي كان يوجد بها محقيقين أثنين – محقق رئيسي وآخر معاون له-“.

وعن ظروف الاعتقال قال صديقي: ” كنّا ننام على البلاط بدون أي غطاء ونضع رؤوسنا على أحذيتنا، أو على أرجل بعضنا، وكنّا ننام بطريقة يسمونها (التسييف) أي أن ينام الجميع على الجنب الأيمن أو الجنب الأيسر ويلتصقون ببعضهم البعض بطريقة لا تسمح بالتقلب على الجنب الآخر أو النوم على الظهر حتى نشعر بالدفء بأجساد بعضنا البعض وتوفير مساحة لينام الجميع، وهذا التلاصق كان يسبب انتقال القمل والأمراض الجلدية بين المعتقلين. لقد كان النوم على الظهر ترفاً لا نحلم به في الليل، ولكنه كان ممكناً أثناء النهار حيث يكون معظم المعتقلين مستيقظون”.

توقف عن الكلام قليلاً ثم أخذ يضحك، سألته: ما بك فقال: “يا ألله كم تذكرتك في التحقيق، لقد كُنتَ حاضراً معي، فعند كل سؤال تحضر كلماتك ونصائحك في مخيلتي، حتى أنني كدت أنفجر من الضحك عندما سألتُ المحقق عن الساعة فردّ عليّ بسؤال: وبماذا يفيدك معرفة التوقيت يا استاذ ؟ أنتَ لستَ في محكمة هنا، بل في فرع الأمن، ومواعيدك كلّها محصورة هنا ونحن من يحددها لك.” وأضاف” أنه لم يتعرض إلى أي تعذيب جسدي مطلقاً، لكنه أكد بالمقابل أن ظروف اعتقاله كانت مهينة ومزعجة ومخيفة، فالتعذيب النفسي أشد وأدهى من التعذيب الجسدي وهي كافية لأن تجعل من يدخل الفروع الأمنية ليكون معارضاً للنظام بامتياز.

ما رواه لي صديقي عن مشاهداته اليومية خلال فترة اعتقاله يستحق أن يُنشر في كتاب، وسأكتفي بنشر جزء يسير منها كما وردَ على لسانه حرفياً:

(( في اليوم التالي لدخولي المعتقل حوالي السابعة صباحاً لاحظت حركة غير عادية بالمهجع بجانب الباب الرئيسي للسجن، حيث كانوا يبعدون المعتقلين عن الباب إلى داخل المهجع، وبعد قليل بدأ بعض المعتقلين العراة ما عدا الكيلوت وتبين فيما بعد أن اسمهم (سخرة الموتى) يأتون من تحت – حيث توجد المنفردات والغرف الجماعية التي يضعون بها المعتقلين الخطرين- يحملون بطانية عسكرية تحوي جثة معتقل.

وضعوا الجثة بجانب الباب الرئيسي ثم ذهبوا وأحضروا غيرها، وهكذا حتى بلغ مجموع الجثث حوالي الأربع أو خمس جثث. بينما كنّا نقف على بعد مترين من الجثث التي راكموها فوق بعضها لاحظت أن بعض الجثث عارية تماماً وأخرى ترتدي الكيلوت، أو أسمال بالية مهترئة، تبين لي فيما بعد أن المعتقلين حينما يتوفى أحد زملائهم يقومون بنزع ثيابه وارتدائها لتقيهم قرّ الشتاء. كما لاحظتُ أن الوفيات أغلبها ناتجة عن الأمراض وعدم توفر المعالجة الضرورية ( الأمراض كانت عبارة عن خرّاجات – غرغرينا – أمراض جلدية أخرى مهولة – البرد الشديد)، وهذا ما أكده لي معتقلين سابقين وأطباء كانوا معنا.

وبعد تجميع الجثث يأتي ممرض معه قلم تخطيط ويضع رقم لكل جثة على الجبين أو البطن أو الكتف (المهم أنها منطقة خالية من الشعر) بعد ذلك يقوم عناصر السخرة بإشراف السجان وهو برتبة مساعد بنقل الجثث خارج السجن، ليضعوها بشاجنة مغلقة وتنطلق لجهة مجهولة. هذا المنظر الذي أصابني بالذهول، كان عادياً بالنسبة للمعتقلين السابقين، لأنه كان يتكرر بشكل يومي.

وبالفعل بقيت طيلة وجودي بالمعتقل أشهد هذا المنظر بشكل يومي حيث يتم إخراج 4 – 5 جثث، ولكن بالفترة الأخيرة وقبل ايام من خروجي انخفض العدد إلى جثة أو جثتين بسبب تكثيف العلاج الذي يقدموه للمعتقلين على ما يبدو (أبر مضادة للاتهاب – سائل بنزوات مضاد للجرب والأمراض الجلدية).

وهكذا كانت المفارقة التي نتندر بها أنه حينما تبدأ الناس خارج المعتقل صباحها بفنجان قهوة على صوت فيروز، كنّا نحن نتصبح يومياً بمنظر الجثث، وبعضها كانت تفوح منها روائح كريهة. وفي بعض الأحيان كنّا نؤدي صلاة الجنازة على هذه الجثث إن كان الظرف يسمح بذلك، وفي كل الأحوال كنّا نقرأ على أرواحهم الفاتحة وندعو المولى عزّ وجلّ أن يرحمهم ويحتسبهم شهداء، وهذا ما نرجوه لهم)).

ولم ينس صديقي قبل أن أودعه أن يشكرني على موقفي معه، ومنذ ذلك الحين تعززت علاقتنا أكثر فأكثر.

لقد تكرّر معي مثل هذا الموقف أكثر من مرة على امتداد السنوات الأربع التي كنتُ فيها أدافع فيها عن معتقلي الرأي والضمير أمام المحاكم السورية ولاسيما أما محكمة الارهاب.