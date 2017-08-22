تركيا.. 15 ألف لاجئ سوري يعودون إلى بلادهم لقضاء عيد الأضحى

على أن تبدأ العودة مجددا من سوريا إلى تركيا في 5 سبتمبر / أيلول

كلنا شركاء: عزت ماضي- الأناضول

أعلنت السلطات التركية اليوم الإثنين، أن نحو 15 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ 15 أغسطس / آب الجاري، لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

وقال مسؤولون في رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “أفاد” للأناضول، إن السوريين عادوا إلى بلادهم عبر معبر “أونجو بينار” بولاية كليس جنوبي البلاد، المقابل لمعبر “باب السلامة” في الطرف السوري، بعد أن أتموا الإجراءات القانونية المطلوبة.

وأشاروا إلى أن الإجراءات القانونية تتضمن التسجيل في نظام المواعيد الذي أنشأته ولاية كليس، ثم التوجه إلى المعبر المذكور بمرافقة فرق من الأمن والدرك التركي.

وعقب إكمال معاملاتهم الضرورية في أقسام متنقلة أقامتها إدارة الهجرة التركية في المعبر، ينتقل السوريون إلى بلادهم بواسطة الحافلات.

وتقوم فرق الإنقاذ الطبية الوطنية التركية في المعبر بإكمال لقاحات الأطفال من عمر 0 ـ 15 سنة.

يشار إلى أن العودة من سوريا إلى تركيا ستبدأ في 5 سبتمبر / أيلول، على أن تنتهي في 15 أكتوبر / تشرين الأول المقبل.