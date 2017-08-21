مجلس عقيربات يناشد: مئات العائلات تواجه مصيراً مجهولاً

رشا دالاتي: كلنا شركاء

يخضع عشرات الآلاف من المدنيين في ناحية عقيربات بريف حماة الشرقي التي يسيطر عليها تنظيم “داعش” لحصارٍ خانقٍ من قبل قوات النظام، وسط قصفٍ روسيٍّ مكثفٍ أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى خلال الإيام الماضية، وعجر المنطقة عن علاج المصابين.

وأطلق مجلس محافظة حماة الحرة اليوم الاثنين، نداء استغاثة لأصدقاء الشعب السوري ومنظمات الأمم المتحدة مطالباً إياها بالضغط على حكومة النظام لفتح ممراتٍ آمنة للمحاصرين في ناحية عقريبات.

وحمّل المجلس، على لسان رئيسه نافع البرازي، مسؤولية سقوط خسائر بشرية لقوات النظام والمجتمع الدولي بسبب الحصار الخانق والاستهداف المباشر لأماكن تواجد المدنيين.

وقال ناشطون في المنطقة إن الطيران الروسي شنّ اليوم فقط 80 غارة جوية على المنطقة المحاصرة في عقيربات.

“أحمد الحموي” رئيس المجلس المحلي للمنطقة المحاصرة، قال في تسجيلٍ صوتيٍّ إن قوات النظام تحاول التقدم يومياً بغطاء جوي روسي من ثلاثة محاور، وتحاول التقدم من الجهة الشمالية الشرقية.

وقال الحموي إن مصير المئات من العائلات ما يزال مجهولاً ولا يوجد أي طريق للهروب في ظل نقصٍ حادٍّ بكل أنواع المواد.

وتستمر المواجهات بين تنظيم “داعش” وقوات النظام منذ أشهر خلال محاولات النظام في المنطقة، إلا أنه لم ينجح بالتقدم مطلقاً، فلجأ إلى حلٍّ آخر وهو حصار المنطقة من الشرق (ناحية البادية والرقة) ليقطع بشكل كاملٍ جميع الطرق التي تؤدي إلى عقيربات سوى من مناطقه، ويمنع دخول أي مواد غذائية أو أي مادة أخرى إلى المنطقة المحاصرة.