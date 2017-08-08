(داعش) يعلن مقتل 100 عنصر من الجيش اللبناني و(حزب الله) في القلمون

وليد الأشقر: كلنا شركاء

أعلن تنظيم “داعش” أمس الأحد 20 آب/أغسطس، مقتل نحو 100 عنصرٍ من الجيش اللبناني وميليشيا حزب الله اللبناني، في القلمون الغربي بريف دمشق.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لولاية دمشق التابع للتنظيم، نشره ناشطون أمس، بأن عناصر التنظيم صدوا هجوماً مستمراً منذ يوم أمس الأول ومن عدة محاور للجيش اللبناني وميليشيا حزب الله على مواقعهم في القلمون الغربي، حيث هاجموا جرود (عرسال والقاع)، وجبال (الزمراني، ومشتقة، وميرا، وفيخة) ووادي (زويتينة، وحروتة).

وأضاف البيان بأن اشتباكات عنيفة تخللها تفجير مفخخة يقودها أحد عناصر التنظيم ويدعى “أبو دجانة اللبناني”، الذي استهدف تجمعاً للجيش اللبناني في “وادي الخشن”، ما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 100 عنصر من الجيش اللبناني وميليشيا حزب الله، وتدمير وإعطاب عدة آليات.

وأكدت وكالة “أعماق” المقربة من تنظيم “داعش”، سقوط 29 عنصراً من الجيش اللبناني بين قتيل وجريح جراء مواجهات وتفجير حقول ألغام في جرود “القاع” في القلمون الغربي أمس، إضافة إلى سقوط 37 عنصراً من ميليشيا حزب الله بين قتيل وجريح خلال مواجهات في منطقة “سن ميرا” في القلمون الغربي أمس.

وأشارت إلى مقتل 17 عنصراً من ميليشيا حزب الله خلال محاولتهم التقدم نحو جبال الزمراني في القلمون الغربي أمس، ومقتل 4 عناصر آخرين بقصف مدفعي على موقع لهم في جبل خزعل، وإعطاب عربة (M113) للجيش اللبناني إثر قصف بالهاون في وادي حورتة.

ونعت ميليشيا حزب الله مساء أمس قائدها الميداني “الحاج عبد الوهاب شعيب” الذي لقي مصرعه في معارك ضد تنظيم “داعش” في القلمون الغربي، بجانب ستة عناصر آخرين لقوا مصرعهم أمس أيضا.

تقدم جديد لـ (حزب الله)

ومن جانبها، أعلنت ميليشيا حزب الله اليوم الإثنين (21 آب/أغسطس)، عن سيطرتها على عدة مواقع لتنظيم “داعش” في جرود القلمون الغربي، في اليوم الثالث من معركة (وإن عدتم عدنا) التي أعلنت عنها الميليشيا لطرد التنظيم من القلمون الغربي.

وأفاد “الإعلام الحربي المركزي” التابع لميليشيا حزب الله، بأن قوات النظام والميليشيا سيطروا اليوم على مرتفعات (شعبة الدواب، وشعبة بيت شكر، وقرنة عجلون) في المحور الشمالي لجرود القلمون الغربي.

كما سيطرت على “قرنة شعبة عكو” الاستراتيجية، ارتفاع 2364م في جرد الجراجير، والتي تشرف على كامل المنطقة الجنوبية للقلمون الغربي، وتؤمن الإشراف الناري على جبل “حليمة” الذي يعتبر من أحد مراكز “داعش” في المنطقة، إضافة للسيطرة على مداخل معبري (شميس تم المال، والقصيرة)، ووادي “الشاحوط” غربا، بحسب المصدر.