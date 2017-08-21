بالفيديو… (حزب الله) يقصف (داعش) بطائرة دون طيار في القلمون الغربي

وليد الأشقر: كلنا شركاء

أعلنت ميليشيا حزب الله اللبناني اليوم الإثنين (21 آب/أغسطس)، استخدامها لطائرةٍ دون طيارٍ في استهداف تنظيم “داعش” في القلمون الغربي بريف دمشق، مستوحيةً الفكرة من تنظيم “داعش” نفسه.

ونشر “الإعلام الحربي المركزي” التابع للميليشيا تسجيلاً مصوراً، يظهر فيه استهداف طائرة دون طيارة تحمل قنابل، لأماكن تواجد تنظيم “داعش” في جرود القلمون الغربي، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تعلن فيها ميليشيا حزب الله أنها استخدمت مثل هذا السلاح، في حين ظهر هذا السلاح مؤخراً في العديد من إصدارات تنظيم “داعش” أثناء استهداف أعدائه في العراق وسوريا.

وأعلنت الميليشيا يوم السبت الماضي، بدء عملية ضد تنظيم “داعش” في القلمون الغربي على الحدود مع لبنان، وادعت احراز تقدم كبير في المنطقة، في حين أكد تنظيم “داعش” صده لهجمات الميليشيا والجيش اللبناني على مواقعه في المنطقة، وتكبيدها نحو 100 قتيل وعدد من الآليات.