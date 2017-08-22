عبد الحكيم بشار: النظام سيُجبر على متابعة المفاوضات

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قال عضو الهيئة العليا للمفاوضات “عبد الحكيم بشار”، إن النظام لا يزال يتهرب من استحقاقات العملية السياسية في جنيف، مشدداً على أن هذا الأمر لن يسمح المجتمع الدولي باستمراره.

وأشار بشار في تصريح لوكالة “سمارت” إلى أن المجتمع الدولي لن يسمح لـ “الأسد” بالاستمرار إلى اللانهاية بهذا الشكل في التهرب والمماطلة والتسويف، معتبراً أن النظام “سيأتي إلى المفاوضات بسبب الضغط الدولي وليس برغبته”، وذلك لتطبيق القرار 2254 الذي يفضي إلى تشكيل هيئة حاكمة انتقالية بدونه.

وأضاف عبد الحكيم أن “الأسد” يناقض نفسه حين يتهم المعارضة بـ “الإرهاب”، بينما سيتوجه لمفاوضتها نهاية الشهر الجاري في “أستانة” ومطلع الشهر القادم في جنيف، معتبراً أن تصريحاته “تهدف فقط لتعزيز موقفه التفاوضي”، وأن “المعارضة” مازالت مع الحل السياسي في سوريا وفق بيان جنيف1 وقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وحول إعلان “بشار الأسد” رفضه التنسيق الأمني مع الدول التي تدعم المعارضة السورية، قال “بشار” إن هذه الدول هي التي ترفض حتى الآن التنسيق الأمني مع النظام، وأن “الأسد لن يتردد بالتعاون معها لو كانت ترضى بذلك”.

وأكد عبد الحكيم بشار في ختام حديثه مدى إصرار المعارضة السورية على تقديم كل من تلطخت يداه بدماء السوريين إلى المحكمة الجنائية الدولية.