روسيا تشيد بالتقدم في الصراع السوري وتكثف حملات القصف

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أشادت روسيا يوم الاثنين بما وصفته بأنه “تحول جذري” في الصراع السوري وقالت إن الجيش السوري وبمساعدة موسكو يمضي بشكل جيد في طريقه لطرد المتشددين من الجزء الأوسط من البلاد.

وفي بيان لوزارة الدفاع الروسية قال الكولونيل جنرال سيرجي رودوسكوي إنه تم “تحرير” محافظة حلب بالكامل باستعادة السيطرة على 50 مركزا سكانيا وأكثر من 2700 كيلومتر مربع من الأرض.

وقال رودوسكوي “حدث تحول جذري في سوريا في الشهر الماضي”.

وتابع يقول “بدعم من القوة الجوية الروسية، حققت القوات السورية سلسلة من النجاحات المهمة وحققت انتصارا كبيرا على مجموعة كبيرة من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في الجزء الأوسط من سوريا”.

وقال إنه مع تمركز مقاتلي الدولة الإسلامية في دير الزور فإن روسيا كثفت عملياتها الاستطلاعية وحملات القصف في المنطقة وإن الجيش السوري يطبق على التنظيم من ثلاث جبهات.

وقال رودوسكوي إن الجيش السوري يتقدم بوتيرة 30 إلى 40 كيلومترا أو أكثر كل 24 ساعة وإنه وبمساعدة روسيا يستخدم تكتيكات جديدة في الحرب ومنها الإنزال المفاجئ بطائرات هليكوبتر.

وقال رودوسكوي “الهدف الرئيسي هو تدمير المعقل الأخير للإرهابيين في منطقة دير الزور”.