أحمد العربي: من دفاتري.. في ذكرى مجزرة الكيماوي .. (الإبادة الجماعية للشعب السوري: ضوء أخضر عالمي)

الشعب السوري يقتل يومياً دون تفريق ببين كبير وصغير، امرأة أو عجوز، يقتل لأنه “أخطأ” وطلب الحرية، وحصل على “امتياز” أن يقتل بالكيماوي بعد أنْ جرب به كل الأنواع الأخرى.

أحمد العربي: الأيام السورية

بعد منتصف الليل وأهلنا المحاصرين تحت القصف والجوع والرعب من الموت العابر بأشكال مختلفة، يقصف النظام على أهلنا في مناطق واسعة من الغوطة وهم نيام، مستعملاً المواد الكيماوية الخانقة، وتحصل مجزرة بأهلنا وأغلبهم نساء وأطفال، استشهد ما يزيد عن الألف والإصابات بالآلاف، وفريق التفتيش الدولي في الفنادق بدمشق يغط في نومه وهو على بعد عدة كيلومترات من موقع الجريمة المجزرة.

أولاً. لم يكن النظام القمعي السوري ليتجرأ على فعل هذا العمل لولا وجود ضوء أخضر دولي، عبر عنه من خلال دعم حلفائه المطلق له، حيث قدم الروس سابقاً ما اعتبروه أدلة على أن المعارضة السورية المسلحة قد استخدمت الكيماوي لمجلس الأمن، وأسسوا لاحتمال استعماله ثانية والمجرم جاهز، وهل الثوار يستخدمونها لقتل أهلهم؟!!. ولن نتكلم عن دعم إيران المطلق للنظام مالاً وسلاحاً ورجالاً، ولا آخر كلام نصر الله: أنه مستعد للقتال شخصياً في سورية، كمؤشر معنوي ومادي على الدعم المطلق للنظام، وخطاب الأسد الأخير الذي أعلن فيه الحرب الشعبية “شعب وجيش” يعني هو وعصبته وبكل الوسائل ضد “الإرهابيين” يعني ضد الشعب السوري حتى فنائهم أو عودتهم عبيداً.

ثانياً. أن الحالة السورية بدأت تأخذ منحى إيجابي لصالح الثورة، فقد عاد النظام لموقع الدفاع مجدداً وأخذ يخسر بعض مواقعه والأهم هيبته وخاصة على جبهة الساحل، وأن كل الجعجعة والصوت العالي والتهديد والوعيد من الأسد وحلفاؤه روسيا وإيران وحزب الله لم تستطع أن تعيد الزخم له أو أن ينتقل للمبادرة والهجوم ثانية.

ثالثاً. فقد تقدم الثوار في الساحل ووصلوا إلى بيوت أركان النظام وحاضنته الشعبية، وهذا أثر في معنوياتهم حيث أنهم وعدوا بالنصر وألا يطالهم أي خطر، فوصلها الموت والتشرد وظهر وهمهم أمامهم عارياً، ولم يستطع النظام عبر أشهر أن يخترق جدياً أي موقع في خاصرة دمشق: المعضمية وداريا والغوطة الشرقية صامدة بل في تقدم أيضاً، موكب الأسد يستهدف، والخرق داخل مدينة دمشق يتسع، وفي حلب والشمال يسقط مطار ويحاصر الباقي، تغير نوعي في دير الزور لصالح الثوار، النتيجة النظام على الأرض يتراجع، إنه يحتاج لمخرج نوعي.

رابعاً. هناك استحقاقات دولية حول الحالة السورية تنتظر التفعيل في المسار السياسي المتوقف فلا جنيف، والنظام يتريث لينتهي من الثورة ويسميها إرهاباً، ويفضل الحل الداخلي بمن تبقى من الشعب السوري، والثورة بفعالياتها لم تعد قادرة على قبول أي حوار حول مستقبل سورية إلا والنظام خارج المعادلة، فالقتل والتشريد والتدمير والتخريب تجاوز أي حالة تفاهم مع النظام بل وضعنا أمام مطلب إسقاطه ومحاسبته، لذلك كان النظام والثورة يعتمدان على واقع الحسم على الأرض، وانتصاراً لطرف على آخر في الميدان.

خامساً. وأصبح واضحاً أن المسرح العربي صار كله تحت الهجمة المتعددة الأبعاد، والمقصود بها خلط الأوراق: تفجيرات في لبنان لتسعير الوضع الطائفي ومن خلال الاختلال في الوضعية اللبنانية، ومن دعم حزب الله للنظام السوري و مقدمة لحرب أهلية لبنانية، وكذلك في العراق حيث التفجيرات مستمرة والضحايا كثر والاحتقان الطائفي يزداد والاصطفاف مع وضد الثورة السورية، مع مظلومية الحالة العراقية داخلياً تضع العراق على نار الحرب الأهلية، ولا نعرف متى تتصاعد لتصنع الحالة التي لا رجعة عنها، وكذلك مصر والمجهول الذي تسير به بعد إسقاط رئيس منتخب وتبرئة رئيس قامت عليه الثورة؛ قتل بالآلاف وتحويل جزء من الشعب إلى إرهابيين” الإخوان المسلمين “، وخلق شرخ وطني تحت عنوان “إسلامي علماني”، وعودة النظام السابق عبر الجيش وبقية أركان الدولة السابقة، وهجمة شرسة على كل مختلف، وحملة قتل وتخوين وتهم جاهزة في القضاء: كل قيادات الإخوان متهمة بالتحريض على القتل. والبرادعي متهم بالخيانة العظمى، مصر تدخل في المجهول، في ليبيا اغتيالات وتفجيرات وتصعيد لخلق فتنة وكذلك تونسٍ، بنفس الآليات والطرق، والهدف الغير معلن ولكن الممارس: إٍسقاط الربيع العربي وعودة الاستبداد أو الذهاب للحرب الأهلية.

سادساً. كل ذلك كان حاضراً في عقل النظام السوري، واستقراء هوى الغرب، وكذلك الدعم المطلق من حلفائه، وإرادته بحسم الحالة أو تسجيل انتصار ميداني نوعي يعيد المبادرة له ويشد أزر مناصريه يختبر ردة فعل النظام العالمي عن تصرفاته.

سابعاً. في هذا التوقيت بادر النظام للقصف ليلاً على أهلنا بالكيماوي في ريف دمشق على المدنيين وهم نيام لضمان إصابة أكبر عدد منهم، ليكون الجرح أكبر، ومنعكسه شعبياً أقوى، لضرب معنويات الناس وزرع اليأس من الثورة وإلغاء الحاضنة الشعبية لها، واختبار رد الفعل الدولي، مع العلم أنه يحتمي بالفيتو الروسي، إضافة لقدرته مع حلفائه على تمييع ما حصل، وليقدم للغرب متغيراً يبني عليها سلباً أو إيجاباً اتجاه الحالة السورية.

ثامناً. نحن في الثورة السورية أصبح لدينا يقيناً أن الأطراف الفاعلة، في الحالة السورية تتحرك على قاعدة: ” تحريك الأزمة السورية وليس حلها “، أصبحنا نفهم غياب الدعم أحياناً أو نقصه وأن يحصل ذلك في مناطق ومناطق وأن يصل مجموعات دون مجموعات، أصبحنا نفهم شراء الولاءات والعمل على استمرار التشتت بالعمل العسكري للثورة وكذلك العمل السياسي، كله يخدم استمرار” الأزمة ” وليس حلها.

تاسعاً. نحن في الثورة السورية وباسم شعبنا الذي قدم مئات آلاف الشهداء والمعتقلين والجرحى والمفقودين وملايين من المشردين داخلياً وخارجياً، لا نتعامل مع دمنا كلعبة سياسية، بل كتحدٍّ وجودي، نقدم كل الجهود لننتصر، وأننا ندرك أن توحدنا السياسي والعسكري هو المطلوب المباشر على الارض، وأننا غادرنا وإلى غير رجعة المراهقة الفكرية والسياسية وأن الدم السوري يصرخ وعلينا أن نلبي النداء.

أخيراً: يا أهلنا يا أمهاتنا يا أطفالنا الذين يقتلون يومياً بجميع أنواع الأسلحة، إن دمكم عار على العالم، ووصمة على النظام، عهداً سنسقطه ونحاسبه لن نرحم ولن نسامح.

يا أهلنا الذين “ناموا” مطمئنين… نحن نموت معكم في كل لحظة، ونستمر بالحياة من أجل أن نسترد لكم دمكم: حرية وكرامة وعدالة وتقدم ودولة ديمقراطية لكل الشعب السوري العظيم.