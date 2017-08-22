بينهم 15 ضابطاً… اللاذقية تشيّع 40 قتيلاً خلال 20 يوماً

غيث علي: كلنا شركاء

وثّقت مصادر إعلامٍ مواليةٍ مقتل 40 من أبناء محافظة اللاذقية، خلال مشاركتهم القتال في صفوف قوات النظام وميليشياته، ضد كتائب الثوار وتنظيم “داعش” على عدة جبهات، منذ بداية شهر آب/أغسطس الجاري.

وبحسب صفحة “شهداء سوريا” الموالية، فإن من بين قتلى محافظة اللاذقية الـ 40، 15 ضابطاً، بينهم عميد، و3 عقداء، و11 ملازماً.

وكان لمدينة جبلة النصيب الأكبر من عدد القتلى، فقد بلغ عددهم 22 قتيلاً، في حين خسرت القرداحة مسقط رأس بشار الأسد 5 من أبناءها خلال شهر آب.

وأشار المصدر إلى أن أغلب القتلى سقطوا في المواجهات مع تنظيم “داعش”، 16 منهم في ريف حمص، و3 في ريف الرقة، و4 في ريف حلب، و2 في ريف حماة.

وحصد ثوار ريف دمشق 12 قتيلاً من أبناء اللاذقية منذ بداية آب، في حين قُتل اثنان آخران في المواجهات مع كتائب الثوار في السويداء، وآخر لقي حتفه في اللاذقية.

أسماء قتلى اللاذقية منذ بداية آب:

1 – العميد : غسان يحيى يونس / جبلة-متور / قُتل في حمص-تدمر

2 – العقيد : عامر علي محمود / ريف اللاذقية / قُتل في السويداء-بادية

3 – العقيد : جعفر علي نصور / ريف اللاذقية / قُتل في حمص-تدمر-حميمة

4 – العقيد : مهند يوسف معلا / ريف اللاذقية / قُتل في حمص-تدمر-حميمة

5 – الملازم : أحمد دلا / جبلة-بيت ياشوط / قُتل في حمص-تدمر-حميمة

6 – الملازم : جعفر حبيب حسن / جبلة-بودي / قُتل في حمص-تدمر-حميمة

7 – الملازم : حكيم عيسى شمعون / ستمرخو / قُتل في حمص-تدمر-حميمة

8 – الملازم : حيدر علي محمد / جبلة-سربيون / قُتل في حمص-تدمر-حميمة

9 – الملازم : زين عبدو إبراهيم-حطاب / جبلة-شراشير / قُتل في حمص-تدمر-حميمة

10 – الملازم : إسماعيل إسبر إسبر / قرداحة-حسينية / قُتل في الرقة

11 – الملازم : يزن داوود / ريف اللاذقية / قُتل في الرقة

12 – الملازم : علي قيس مهنا / قرداحة-بتعلة / قُتل في الرقة

13 – الملازم : حسن بديع عون / جبلة-دالية / قُتل في حلب-ريف

14 – الملازم : عمار شعبان شعبان / قرداحة-معيربان / قُتل في حلب-ريف

15 – الملازم : عروة علي حماد / جبلة-ريف / قُتل في دمشق-عين ترما

16 – – : أحمد زيني / دعتور / قُتل في حمص-تدمر-حميمة

17 – – : زياد محاسن حورية / حي السجن / قُتل في حمص-تدمر-حميمة

18 – – : علاء حسين سلامة / جبلة-دالية / قُتل في حمص-تدمر-حميمة

19 – – : وسيم يحيى / قرداحة-كلماخو / قُتل في حمص-تدمر-حميمة

20 – – : سامر سعيد شاهين / الدروقيات / قُتل في حمص-تدمر-سخنة

21 – – : طاهر يوسف سعود / جبلة-عين شقاق / قُتل في حمص-تدمر-سخنة

22 – – : يامن أحمد عساف / جبلة-ريف / قُتل في حمص-تدمر-سخنة

23 – – : يزن حسين غزال / جبلة-بخضرمو / قُتل في حمص-تدمر-سخنة

24 – – : باسل مصطفى / ريف اللاذقية / قُتل في دمشق-عين ترما

25 – – : علي إبراهيم يونس / جبلة-وادي قلع / قُتل في دمشق-عين ترما

26 – – : إسماعيل ابراهيم / ريف اللاذقية / قُتل في دمشق-عين ترما

27 – – : ثائر حسن شبل / جبلة-حميميم / قُتل في دمشق-عين ترما

28 – – : حيدر الصغير / ريف اللاذقية / قُتل في دمشق-عين ترما

29 – : علي صالح الحسن / جبلة-ريف / قُتل في دمشق-عين ترما

30 – – : علي نواف صافي / قرداحة-حرف مسيترة / قُتل في دمشق-عين ترما

31 – – : عمار علاء دنيا / جبلة-بستان الباشا / قُتل في دمشق-عين ترما

32 – : منير عبدالحميد عيسى / جبلة-عقيرب / قُتل في دمشق-عين ترما

33 – – : مهاب الخطيب / ريف اللاذقية / قُتل في دمشق-عين ترما

34 – – : سمير منير سلوم / جبلة-عامود / قُتل في حلب-ريف

35 – – : علي سليمان سلطانة / جبلة -حميميم / قُتل في حلب-ريف

36 – – : نوار هيثم محرز / جبلة-بسطوير / قُتل في دمشق-معرض

37 – – : أحمد جابر سعود / جبلة-ضهر بركات / قُتل في حماة-ريف شرقي

38 – – : وسيم عيسى عباس / جبلة-قرن حلية / قُتل في السويداء-بادية

39 – – : عاصم أحمد لالا / اللذقية-سكنتوري / قُتل في حماة-أثريا

40 – – : ميلاد صديق علي / جبلة-حرف ساري / قُتل في اللاذقية-كلية بحرية