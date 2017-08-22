نظام توزيع المقاعد بين المكونات في فيدرالية شمال سوريا

سيهاد يوسف: كلنا شركاء

على مدار الأيام الثلاثة الماضية جرى العمل على قدمٍ وساق، لإنجاز اللائحة الانتخابية وتوزيع المقاعد بين مكونات فيدرالية شمال سوريا.

ويبدو أن كل المكونات غير راضية عن توزيع المقاعد أو “الحصص” كما يقول عنها البعض، حيث يؤكد المكون العربي على أن غالبية مناطق فيدرالية الكثافة السكانية تعود له، في حين يبدو أن الإدارة تقوم بتوازن قوى من خلال تقسيم المجتمع إلى مكونات وتخصيص المقاعد، بينما يؤكد المكون الكردي أن مشروع الإدارة و(ب ي د) هو إنهاء للحالة السياسية الكردية من خلال منح العرب مقاعد مساوية له، وإرضاء السريان بمقاعد تزيد عنهم، في الوقت نفسه استنكروا “تقسيم الكرد بين الايزيديين والمسلمين”.

وبحسب النظام الجديد لانتخابات فيدرالية شمال سوريا الديمقراطية، فإن توزيع المقاعد بين المكونات على الشكل الآتي:

ــ “إقليم الجزيرة” يخصص لهذه النسبة (60) مقعدا، ويتم توزيعها على الشكل التالي:

الكرد (14) مقعدا، العرب (14) مقعدا، السريان (16) مقعدا، الجاجان مقعد واحد، الأرمن مقعد واحدا، الايزيديون مقعدان، الشبيبة (12) مقعدا.

وتوزع نسبة الشبيبة في “إقليم الجزيرة” مناصفة بين المكونات التالية: (العرب، والكرد، والسريان)، وعليه يجب تواجد (4) أشخاص على الأقل من الشبيبة في كل قائمة مغلقة عند تقديمها لطلب الترشح.

ــ “إقليم الفرات”: يخصص لهذه النسبة (28) مقعدا، ويتم توزيعها على الشكل التالي:

الكرد (9) مقاعد، العرب (9) مقاعد، التركمان (3) مقاعد، الأرمن مقعد واحد، الشبيبة (6) مقاعد.

وتوزع نسبة الشبيبة في “إقليم الفرات” على الشكل التالي: (3) مقاعد للمكون الكردي، ومقعدان للمكون العربي، ومقعد واحد للمكون التركماني.

ـ “إقليم عفرين”: يخصص لهذه النسبة (32) مقعدا، ويتم توزيعها على الشكل التالي:

الكرد (9) مقاعد، العرب (9) مقاعد، الايزيديون (4) مقاعد، التركمان مقعدان، الشركس مقعد واحد، الأرناؤوطيون مقعد واحد. الشبيبة (6) مقاعد.

وتوزع نسبة الشبيبة في “إقليم عفرين” مناصفة بين المكونين الكردي والعربي.

ويتم تمثيل نسبة (50%) لكلا الجنسين في كافة مجالس الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا، سواءً أكانت القائمة فردية أم مغلقة، ونفس التمثيل في نسبة (40%) أي نسبة الديمقراطية التوافقية، ولا يحق لأي عضو في مجلس الشعوب في الإقليم في مؤتمر الشعوب الديمقراطي الترشح للعضوية بعد إشغاله المنصب لدورتين متتاليتين.