(قسد) تنعى ستةً من عناصرها معظمهم قُتلوا في الرقة

رزان العمر: كلنا شركاء

نعى المركز الإعلامي لوحدات الحماية الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، يوم أمس الاثنين؛ ستةً من عناصره قُتلوا على جبهاتٍ متفرقة.

وقال المركز في بيانٍ له أمس إن خمسةً من مقاتلي وحدات الحماية قُتلوا في حملة “غضب الفرات” في مدينة الرقة، خلال معارك قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في المدينة، بين السادس عشر والثامن عشر من الشهر الجاري.

وعادةً ما تتأخر وحدات (ب ي د) في الإعلان الرسمي عن قتلاها، وبخاصة أسماءهم الحقيقية التي تبقى طي الكتمان حتى مقتل العنصر.

والقتلى الخمسة في الرقة بحسب البيان هم: “إبراهيم يشك، وصالح الحجي، وحجي عثمان، وعمار محمد العلي، ووسام الغانم”.

كما أكد البيان مقتل عنصرٍ سادسٍ يدعى “مصطفى علوش”، قال إنه لقي مصرعه في قرية منخ التابعة لمنطقة عفرين في ريف حلب.