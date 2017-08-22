قتيلٌ وجرحى بقصفٍ لـ (قسد) شمال حلب

سعيد جودت: كلنا شركاء

قضى مدني وأصيب ثلاثةٌ آخرون على الأقل جراء قصف مدفعيٍّ لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) على بلدة كلجبرين في ريف حلب الشمالي.

وقال ناشطون في المنطقة إن (قسد) استهدفت من مواقعها في قرية الشيخ يوسف بقذائف المدفعية منازل المدنيين في البلدة موقعة قتيلاً وجرحى، أسعفوا إلى النقاط الطبية القريبة.

وتتعرض هذه البلدة تحديداً لقصفٍ متكررٍ من (قسد) لتلاصقها مع مناطق سيطرة الأخيرة في ريف حلب الشمالي، الأمر الذي أجبر معظم سكانها على مغادرة منازلهم إلى المدن والبلدات المجاورة.

وتشهد القرى المتاخمة لمدينة مارع بالإضافة لبلدة كلجبرين قصفاً مكثفاً بقذائف المدفعية والصواريخ بشكل يومي، فميليشيات (قسد) تقوم بقصف مناطق سيطرة كتائب الثوار في ريف حلب الشمالي بشكل يومي عند ساعات المساء، الأمر الذي تسبب بسقوط عشرات القتلى والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء.