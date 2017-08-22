(فيلق الرحمن) يكشف تفاصيل اتفاقه مع موسكو حول الغوطة الشرقية

عمران أبو سلوم – محمد كساح: كلنا شركاء

على خلفية توقيعه اتفاق تهدئة مع روسيا، عقد فيلق الرحمن يوم أمس الإثنين مؤتمراً صحفياً بغية توضيح تفاصيل عملية الاتفاق الذي ينص على وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية وإدخال البضائع والمواد الغذائية إلى المنطقة المحاصرة منذ 5 سنوات.

وخلال المؤتمر بين “أبو نعيم يعقوب” رئيس المكتب السياسي في فيلق الرحمن، تفاصيل اتفاق فصيله مع الضامن الروسي الذي سعى جاهداً، حسب زعمه، لحل الأزمة السورية، حيث يسعى الروس من جانبهم لكسب التأييد وتحصيل ما يمكن من أراضي، ما يشير إلى أن أجنحة النظام قد تكسرت في الغوطة وأُجبِرَ على قبول الاتفاق بعد خساراته المتكررة.

وأوضح يعقوب للصحفيين تفاصيل الاتفاقية بشكل مفصل، والتي نصت على العديد من النقاط كان أهمها اعتماد اسم “الجيش السوري الحر” كجهة رسمية معتمدة، وعدم الاعتراف بنظام بشار الأسد، والسعي خلف إنهاء ملف “هيئة تحرير الشام”، وذلك بإخراجهم من الغوطة الشرقية عبر ممرات لمن يرغب بالخروج مع عائلاتهم، أو خروجه لوحده.

وشرح يعقوب تفاصيل العملية العسكرية التي خاضها فيلق الرحمن عند صده محاولات النظام اقتحام حي جوبر ومدينة عين ترما، بينما أوضح القائد العسكري “حمزة قزيز” (أبو العباس)، أن العملية العسكرية تمت من عدة محاور متتالية حاول فيها النظام تشتيت القوة المتصدية له والتي ثبتت دون محاولاته الفاشلة، كما وصفها أبو العباس.

من جانبه، شرح “ياسر زريقات” رئيس المجلس العسكري لدمشق وريفها تفاصيل عملية الفصل التي ستتم عند بدء سريان الاتفاق، والتي ستكون فيها قوات فصل لتوثيق الخروقات ومنع حصولها بين الطرفين، وأكد زريقات أن الخارطة الجغرافية المعتمدة والمتفق عليها لا تشمل أبداً عودة المناطق التي يسيطر عليها النظام وأهمها القطاع الجنوبي ومنطقة المرج اللذان يضمان أكثر من 35 بلدة ومدينة أهلها مهجرين بالكامل، وهذا ما أكده “أبو نعيم يعقوب” عندما أجاب على هذا السؤال موضحاً أنهم لم يستطيعوا التوصل إلى اتفاق مع الروس بشأن المناطق التي خسرتها المعارضة. مؤكداً أن ما تم خسارته بالقوة لا يستعاد إلا بالقوة.

*وقف العمليات

نص الاتفاق الذي أعلن أمس الأول على التزام الطرفين بوقف إطلاق النار والانضمام إلى نظام وقف الأعمال القتالية وإنشاء منطقة “خفض التصعيد” التي تتضمن حي جوبر الدمشقي والغوطة الشرقية، حيث يتم تحديد وترسيم حدود منطقة خفض التصعيد في خريطة تعكس واقع الأرض بين الجهتين المتنازعتين في يوم الاتفاق.

كما تتعهد جهتا النزاع بوقف جميع الأعمال العدائية ضد الجهة الأخرى اعتباراً من 18 آب في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت دمشق، ويكفل الطرفان التوقف الفوري لاستخدام كافة أنواع الأسلحة متضمنة الهجمات الجوية والصاروخية والمدفعية وقذائف الهاون بالإضافة إلى الأسلحة الخفيفة من جهتي النزاع.

وقال أحد بنود الاتفاق “اعتباراً من بدء نفاذ وقف إطلاق النار ترسم خطوط الفصل بين الجهتين المتنازعتين على خريطة تعكس واقع وحقائق الأرض بين الجهتين المتنازعتين وقت التوقيع على الاتفاق”.

وبالنسبة لهيئة تحرير الشام التي تعدّها موسكو منظمة إرهابية، وتحتج من خلالها لقصف المنطقة، فقد نص الاتفاق على التزام فيلق الرحمن بمنع وجود أي من منتسبي هيئة تحرير الشام في المناطق الخاضعة لسيطرته في منطقة خفض التصعيد، وفي حال استعداد منتسبي جبهة النصرة للمغادرة مع أو بدون أسرهم إلى إدلب يتم توفير ضمانات للعبور الآمن من قبل الطرف الثاني لهذا الاتفاق.

* إدخال البضائع والأغذية

معيشيا، تحدث أحد بنود الاتفاق عن اتخاذ الطرفين جميع التدابير اللازمة لتحسين الحالة الإنسانية في منطقة خفض التصعيد فوراً، وتحقيقاً لهذه الغاية يكفل الطرفان ويسهلان الدخول الفوري لقوافل الإغاثة من الأغذية والأدوية والاحتياجات الإنسانية الأخرى، من خلال نقطتي عبور يسيطر عليها فيلق الرحمن في عين ترما وحرستا، ويرافق ذلك إجلاء المرضى إلى المستشفيات السورية والروسية، وفقاً لرغباتهم، ويسمح توقيع هذا الاتفاق كذلك بدخول جميع المواد اللازمة لعملية إعادة الإعمار.

وأكد الاتفاق على التزام النظام بتسهيل جميع المعاملات والنشاطات المدنية والاقتصادية والتجارية، والسماح بدخول كميات كافية من البضائع والسلع يحددها فيلق الرحمن إلى منطقة خفض التصعيد دون أي ضرائب أو رسوم إضافية أو زيادة على الأسعار لغرض هذا الاتفاقية، وتشير البضائع إلى الغذاء والدواء والمعدات الطبية والوقود والمواد الخام ومواد البناء وجميع الأجهزة الكهربائية والميكانيكية والمعدات، إضافة إلى كل ما يعتبر ضروري لسد الاحتياجات المدنية.

ولفت الاتفاق إلى أن منطقة خفض التصعيد تدار من خلال مجلس قيادة مسؤول عن جميع الأنشطة المدنية، ويناط به إنشاء لجنة عدالة وطنية لحل جميع النزاعات بين الأهالي المدنيين سلمياً.

وفي نهاية الاتفاق، أقر الطرف الأول بقبول “الاتحاد الروسي” كضامن لتنفيذ هذا الاتفاق، ويقبل بأن يكون هذا الطرف لتشكيل قوات مراقبة الأعمال العدائية.