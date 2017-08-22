15 ألف سوري يغادرون تركيا في إجازة عيد الأضحى

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أعلنت السلطات التركية أن نحو 15 ألف سوري عادوا إلى بلادهم منذ 15 أغسطس/ آب الجاري لغاية يوم أمس الاثنين، لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

وقال مسؤولون في رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” لوكالة الأناضول، إن السوريين عادوا إلى بلادهم عبر معبر “أونجو بينار” بولاية كليس جنوبي البلاد، المقابل لمعبر “باب السلامة” في الطرف السوري، بعد أن أتموا الإجراءات القانونية المطلوبة.

وأشاروا إلى أن الإجراءات القانونية تتضمن التسجيل في نظام المواعيد الذي أنشأته ولاية كليس، ثم التوجه إلى المعبر المذكور بمرافقة فرق من الأمن والدرك التركي.

وعقب إكمال معاملاتهم الضرورية في أقسام متنقلة أقامتها إدارة الهجرة التركية في المعبر، ينتقل السوريون إلى بلادهم بواسطة الحافلات.

وتبدأ عودة السوريين إلى تركيا في الخامس من سبتمبر / أيلول المقبل، على أن تنتهي في 15 أكتوبر / تشرين الأول المقبل.

وتعتبر هذه الأرقام صغيرةً إذا ما قورنت بأعداد الذين دخلوا إلى سوريا في إجازة عيد الفطر الماضي، حيث وصل العدد إلى ما يقارب من 100 ألف سوري من معبري باب الهوى وباب السلامة وفق السلطات التركية.

ومن العوامل التي أثرت على أعداد العائدين إلى سوريا كانت طول مدة المكوث الإجباري في سوريا، حيث سيُجبر العائدين في إجازة عيد الأضحى على انتظار عودة أقرانهم الذين دخلوا البلاد بموجب إجازة عيد الفطر، والذين يعودون بالمئات يومياً منذ انتهاء أيام عيد الفطر قبل شهرين.