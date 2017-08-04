عمر البنيه: من طريق بولس الرسول إلى أزقة الياسمين دمشق القديمة تستغيث

عمر البنيه: كلنا شركاء

مدينة الياسمين …الطريق المستقيم .. طريق شاؤل .. بولس الرسول ..لهذه الطريق المقدسة مكانة عظيمة بين جميع السورين حيث تجتمع القداسة والحضارة ويفتخر السورين بأحتضانهم كنيسنة حنايا العريقة والبطريكيات الثلاث الروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك والسريان الأرثوذكس.

لكن هنا سقطت كذبة حماية المسيحيين والحضارة السورية حيث يصر نظام الخديعة أن يحول الطريق المستقيم من طريق القداسة والحضارة لطريق المقاهي الليلية ومرتعاً لإنحطاط القيم وطريقاً لتهجير المسيحيين وعلى مرأى ومسمع الجميع وإرغامهم على بيع بيوتهم والهجرة تحت ضغط المليشيات وعوامل السكر والفساد والخطف والتنفذ والتغيير الديموغرافي بقلب دمشق وسط صمت المديرية العامة للآثاروالمتاحف وهي المعنية بالحفاظ على المباني الأثرية وصيانة حقوق الإرتفاق الخاصة بها والمحافظة على الخصائص الثقافية والحضارية في المناطق الأثرية وإيقاف ومنع أي تراخيص تخالف القيم الحضارية والثقافية ..!

وعن الوضع المأساوي يتكلم الأب مكاريوس قلوم لقناة نور ويقول .. حالة البارات هي حالة جديدة وحالة مأساوية والحالة التي وصلنا إليها أصبحت مزرية وقد قدمنا العديد من الشكاوي ولا توجد أي نتيجة والكثير من الأهالي فقدوا الأمان وأصبحوا يفكرون بالهجرة … ووصف ما يحدث من حالات خطف وانحطاط بالإرهاب الداخلي وأنه يحدث على عينك يا تاجر ..!

ومن خلال ما تقدم نلاحظ أن هناك خطة مدروسة لتغير الوجه الحضاري لدمشق بكافة مكوناتها عبر استغلال السلطة وتعطيل القوانين والتطاول على المقدسات وعن دور رجال الدين المسيحي وموقفهم من تصرفات النظام وتستره بقناع حماية المسيحيين بينما على الأرض يهجرهم ويسيء لمقدساتهم تقول الباحثة والأكاديمية الدكتورة سميرة المبيض رجال الدين المسيحيين قسمين القسم المتنفذ في مواقع القرار يعين غالبا من قبل النظام وينفذ ما يؤمر به بشكل أو بآخر ومن يحاول الخروج عن هذه القاعدة يضع نفسه في خطر في ضل القبضة الأمنية المحكمة في سوريا أما القسم الثاني هم رجال الدين غير المرتبطين بشكل مباشر بالنظام ويحاول أصحاب كلمة الحق منهم بكل جهد ممكن لدق نواقيس الخطر في ما يتعلق بالانتهاكات التي تحصل في دمشق القديمة وقدمت بطركية الروم الملكيين الكاثوليك شكاوى عديدة تتعلق بتحويل المنطقة إلى بؤرة فساد وافتقاد الأمان فيها ودفع المسيحيين للرحيل ولم يستجب لأي من هذه الشكاوي بل تفاقم الأمر بشكل خطير مهدداً هوية المنطقة الثقافية والديموغرافية وأدعوا بأن يقف السوريون جميعهم يدا واحدة لمطالبة المسؤولين برفع الغرباء عن دمشق القديمة فنحن نفقد فيها عنواناً للتنوع السوري ويحل عوضاً عنه بؤرة متطرفة لا تقل سوءاً عن داعش ومن شابهها .

وكانت أيضاً منظمة سوريون مسيحيون من أجل السلام قد دقت ناقوس الخطر وحذرت من تهجير النظام للمسيحيين من دمشق عبرتحويل منطقة سكنهم الى مرتع لا أخلاقي رواده من غير أبناء المنطقة ينتهكون حرمتها وامنها، بحيث بات أهل باب توما يخشون على أطفالهم من التعرض للاعتداء أو الخطف وأصبحوا يتوقون للسفر الى أمكنة أكثر أماناً.

كما حذرت منظمة سوريون مسيحيون من اجل السلام في هذا السياق بأنها ترى في هذا التردي الأمني والأخلاقي منهجية متعمدة من قبل نظام بشار الأسد يهدف منها تهجير من بقي من المسيحيين ودفعهم لبيع بيوتهم و أملاكهم في منطقة دمشق القديمة المحيطة بمناطقهم المقدسة و منها أقدم الكنائس في العالم مثل كنيسة المريمية و كنيسة حنانيا.

ولا بد هنا من الإشارة إلى ما يسوقه ويروجه النظام بشكل مستمر عبر مديرية آثاره أنه يعمل على الحفاظ على الممتلكات الثقافية ويحمي الأبنية التاريخية وإلى ماهنالك من دعايات كاذبة ومفضوحة الهدف منها استعطاف الغرب لا أكثر وجب هنا التوضيح ومطالبة منظمة اليونسكو بالتدخل ووضع حد لما يحدث في دمشق القديمة ووقف ما يحدث من تعديات بحق مكونات وثقافة وتاريخ وحضارة سوريا.