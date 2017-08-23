عتاب محمود: الفساد في حلب فساد أكاديمي

عتاب محمود: كلنا شركاء

تشير الأخبار الواردة من حلب, هذه الأيام, إلى اختفاء الخبز والبنزين والغاز, والماء والكهرباء… الخ.

تعيد هذه الأخبار إلى ذاكرتنا مسرحية المهندس همام حوت: “فساد أكاديمي”.

ومدينة حلب لا تشبه أي مدينة سورية أخرى من حيث انتشار الفساد فيها..

حتى أنّ لقب فساد أكاديمي يصف الحالة فيها تماماً,,,

فـ الفساد هناك راكم تجاربه, وطوّر أدواته, وحدّث أساليبه, عبر عشرات السنين (حكم بيت الأسد), حتى وصل إلى ما وصل إليه.

ذات مرة,

سألت أحد كبار المثقفين في حلب عن رأيه بمستوى الفساد بحلب,,,

ضحك, وقال لي: الناس على دين ملوكها…

من أجل زيادة الايضاح, أضاف:

على زمن الخليفة الأموي, معاوية ابن ابي سفيان, كان حديث الشارع اليومي:

لمن هذا القصر الجميل؟

من بنى هذا الصرح العظيم؟

من صاحب هذا الفن المعماري؟

… الخ.

ثم جاء زمن الحجاج ابن يوسف الثقفي, فصار حديث الشارع اليومي:

من قتل اليوم؟

من سجن اليوم؟

من صلب اليوم؟

أما في هذا الزمان (زمن بيت الأسد) , فقد

صار حديث الشارع اليومي (في حلب):

شلون ظبطت شغلتك؟

شقد دفعتلو؟

شقد بدوو؟

قللو, ما بتكون إلا رضيان…

الخ.. الخ.

هنا قد يقول قائل: الناس هناك سلبيون,, لا يشتكون من شيء,,

وهذا ما جعل الطغمة الفاسدة تطمع فيهم.

وجوابي هو: القصة ليست كذلك حتما,

فالناس في حلب تعلموا أنّ الشكوى لغير الله مذلة, وأنّها حتماً ستعطي مفعولاً عكسياً,,

ففي العام 2000 اجتمع كبار تجار حلب مع بشار الأسد (اجتماعاً ودياً),

فسألهم عن مطالبهم:

قالوا : ليس لنا أي مطالب يا أبا حافظ, بس بدنا ياك تشيل المحافظ..

كان المحافظ هو محمد مصطفى ميرو (ما غيرو),

المهم, استجاب لهم أبا حافظ على الفور,

ولكن (بشكل معكوس) ؟؟؟,

فبعدها بأسبوع , تم تعيين “ميرو” بمنصب رئيس مجلس الوزراء,,,

نفس الأمر ينطبق على المهندس ناجي عطري,

الذي كان يشغل منصب رئيس بلدية حلب (في التسعينيات),

وبسبب كثر الشكاوي حوله, وبسبب فساده الوقح,

اضطر النظام أن يودعه سجن حلب المركزي بموجب مذكرة توقيف عرفية,,, وكما تعلمون,

انتقل بعدها إلى منصب محافظ حمص, ثم رئيس مجلس الوزراء.

ختاماً:

من طرائف الشكاوي, قصة حضرت فصولها شخصياً:

تعود القصة إلى أواسط التسعينيات, حيث كان مقسم هاتف حي الأنصاري بحلب مشهوراً (جداً) بكثرة الفاسدين, ووقاحتهم.

في تلك الفترة,

تعطل الهاتف الأرضي عند بيت أحد زملاء الجامعة (الظرفاء),,,

طلب مني مرافقته لتقديم شكوى فوافقت,,,

ولأنه لا يحب دفع الرشاوي…

لذلك لم يأتي أحد لتصليح العطل…

راجعهم بعد أسبوع,,

فقالوا له: ضاعت الشكوى,,, تقدّم بشكوى ثانية

,,, الشكوى الثانية أيضاً ضاعت,,, والثالثة والرابعة ,,, الخ.

في النهاية ,

اشترى علبة محارم (كلينيكس) كبيرة, وذهب لمقابلة مدير المركز,,,

سألته: ماذا ستفعل بعلبة المحارم؟

قال: الآن سترى!!!

دخلنا سوية على مدير المركز,

قال له زميلي: السلام عليكم أستاذ,, تليفون البيت متعطل, وقدمت أربع شكاوي, عندكم,

وعم يقولو إنو الشكاوي كلها ضاعت ؟؟؟,,,

رد عليه رئيس المركز: إيه, وشو بقدر أخدمك,, مانك شايفني مشغول!!!

, روح قدم شكوى خامسة,,,

رد عليه زميلنا:

أستاذ, رايح أقدم شكوى خامسة بعد شوي,

بس قبل ما أقدمها جبتلك معي علبة المحارم هي,,,

لأني سمعت إنو شكاوي الناس اللي ما بيدفعوا فلوس,, عم تمسّحوا فيها طيا…كم.