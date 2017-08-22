اتهاماتٌ لمنصة موسكو بإفشاله… اجتماع الرياض ينتهي دون وفد موحد

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نقلت صحيفة العربي الجديد عن مصادر في المعارضة السورية، أن مباحثات الرياض بين الهيئة العليا للمفاوضات، ومنصتي “القاهرة” و”موسكو”، لم تحقق “نتائج إيجابية” في مجمل القضايا التي كانت محور المباحثات.

وأوضحت المصادر من العاصمة السعودية، أن منصة “موسكو” هي “المسؤولة عن فشل المباحثات”، فهي تريد وفداً واحداً للمعارضة في مفاوضات جنيف بمرجعيات مختلفة، وهذا أمر لم تقبل به الهيئة العليا، ومنصة “القاهرة”. وأشارت المصادر الى أن منصة “موسكو” تعتبر مسألة مصير بشار الأسد “غير مطروحة للنقاش”، وهذا “يعد نسفاً لأبسط مبادئ الثورة السورية.

وبيّنت المصادر أن “موسكو” تتمسك بدستور عام 2012 الذي وضعه النظام، وتطرح مسألة “إصلاح النظام وليس تغييره”. ومع ذلك، فقد أشارت إلى أن الهيئة العليا “لن تنسف جسور التواصل مع منصة موسكو”، آملة أن تقوم الأخيرة بمراجعة مواقفها.

وبحسب نفس المصادر، فإنه “سيصدر في ختام المباحثات، اليوم الثلاثاء، بيان يدعو إلى استمرار التواصل بين الأطراف الثلاثة”.

في المقابل، قال رئيس “منصة موسكو”، قدري جميل، في تصريح لوكالة “سمارت” إن الأطراف المجتمعة حددت نقاط التوافق والاختلاف بينها، كما اتفقت على بحثها في اجتماعات لاحقة “لا يشترط عقدها في الرياض”، واصفا الاجتماع بالـ “ناجح”.

وأضاف جميل أن الأطراف اختلفت حول “الإعلان الدستوري ومكان رئيس النظام في المرحلة الانتقالية، فيما توافقوا على المبادئ العامة مثل وحدة سوريا وأن الحل السياسي هو حل إجباري”، موضحاً أن الاجتماع كان ليوم واحد فقط، عُقد على ثلاث جلسات متقطعة، إحداها مع وكيل وزارة الخارجية السعودية، كما أعرب عن “تفاؤله” للمرحلة القادمة.