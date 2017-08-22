حماة: عنقودي الروس يودي بحياة 50 مدنياً في ناحية عقيربات

رشا دالاتي: كلنا شركاء

ارتكب الطيران الروسي في وقتٍ متأخرٍ من مساء أمس الاثنين، مجزرة مروّعة راح ضحيتها أكثر من 50 مدنياً معظمهم من الأطفال والنساء، باستهدافه ناحية عقيربات شرق حماة بقنابل عنقودية.

وقالت مصادر محلية في المنطقة لـ “كلنا شركاء” إن الطيران الروسي أغار على قرية الرويضة في ناحية عقريبات مستخدماً قنابل عنقودية تسببت بمجازر في صفوف المدنيين.

وقالت المصادر إن أعداد الضحايا الأولية تجاوزت الخمسين قتيلاً وقرابة المئة جريح لم يستطع أهالي المنطقة إسعافهم إلى خارجها بسبب القصف المكثف وبقيت الجثث مرميةً في أنحاء القرية الصغيرة دون أن يتمكن الأهالي من إخلائهم.

وتخضع المنطقة التي يسيطر عليها تنظيم “داعش” لحصارٍ خانقٍ من قبل قوات النظام التي تحاول منذ أشهر التقدم بغطاءٍ جويٍّ روسيٍّ، وطالب مجلس عقيربات المحلي بتأمين ممراتٍ آمنةٍ لهروب المدنيين من المنطقة المشتعلة، محذراً من وجود مدنيين بالآلاف تحت الحصار والقصف.