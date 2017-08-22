أردوغان: لن نسمح إطلاقا لإنشاء دولة جديدة شمالي سوريا

كلنا شركاء: ترك برس

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفض بلاده القاطع لأي مساعي من شأنها أن تؤدي لإنشاء دولة جديدة في شمالي سوريا.

جاء ذلك في كلمة له اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع المخاتير (عمداء الأحياء والقرى) الـ 39، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان في هذا الإطار “لن نسمح إطلاقا لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، ووحدات حماية الشعب (ي ب ج) بإنشاء دولة في شمالي سوريا”.

كما أشار أردوغان إلى الجدل الدائر حول تلك المساعي، إذ يلقبها البعض بالعمل على إنشاء “دولة كردية” في شمالي سوريا، حيث رفض تلك التسمية وأعرب عن إيمانه الكامل بأن الأخوة الأكراد سيعارضون إنشاء مثل هذه الدولة في شمالي سوريا وجنوب تركيا.

ولفت الرئيس التركي إلى أن “ب ي د”، و”ي ب ج” تسعيان لإقامة ممر إرهابي في شمال سوريا لغاية سواحل البحر الأبيض المتوسط، مؤكدا على أن بلاده ستتخذ كافة الإجراءات بحق تلك التنظيمات الإرهابية تماما كما فعلت في السابق في مناطق عدة ضد عناصر تنظيم بي كي كي الإرهابي.