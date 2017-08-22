فيلق الرحمن يؤكد مقتل 335 من الحرس الجمهوري خلال شهرين

وليد الأشقر: كلنا شركاء

أصدر فيلق الرحمن المقاتل في حي جوبر الدمشقي والغوطة الشرقية، اليوم الثلاثاء، بياناً وثّق فيه خسائر قوات النظام خلال شهرين من المعارك التي حاولت من خلالها التقدم في حيّ جوبر وعين ترما في الغوطة.

وبحسب البيان الذي بثّه الفيلق بتقنية “الإنفوغرافيك” فقد لقي أكثر من 335 عنصراً من قوات النظام حتفهم خلال الاشتباكات في الفترة الممتدة بين الثامن عشر من حزيران الماضي حتى الثامن عشر من الشهر الجاري، مشيراً أن من بين القتلى 18 ضابطاً.

وأكد “فيلق الرحمن” إصابة ما يزيد عن 800 عنصرٍ آخرين وأسر عنصر واحدٍ خلال الفترة نفسها من المعارك، التي شهدت تنفيذ الثوار لخمسة كمائن أوقعوا فيها قوات النظام، بحسب البيان.

وعن خسائر قوات النظام المادية، أشار البيان إلى أن قوات النظام خسرت 27 دبابة خلال المعارك وستّ عربات “بي إم بي” وأربعٌ من عربات الشيلكا، إضافة إلى ثمان جرافات زراعية (بلدوزر) وأربعة مدافع فوذليكا وثلاث منصات لإطلاق صواريخ الفيل.

وقال “فيلق الرحمن” إن مقاتليه دمروا أيضاً سبعة رشاشاتٍ من عيار 23 ميلي متر وثلاثة أخرى من عيار 14.5 ميلي ميتر.