العبوّات الناسفة تحصد المزيد من أرواح ثوار درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

قضى اثنين من كتائب الثوار في درعا أصيب آخرين اليوم الثلاثاء، جراء انفجار عبوّة ناسفة صباح اليوم الثلاثاء (22 آب/أغسطس)، على طريق النعيمة ـ غرز، شرق درعا، بينما أعلن (جيش الثورة) عن تمكن وحدة الهندسة لديه من تفكيك 12 عبوة ناسفة شرق درعا.

الناشط هاني العمري قال لـ “كلنا شركاء” إن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة لكتائب الثوار على طريق النعيمة ـ غرز مما أدى لمقتل اثنين من كتائب الثوار هما (معتز أبازيد ومنذر أبازيد) وإصابة ثلاثة أخرين، وجميعهم من مقاتلي فرقة (أسود السنة).

وأضاف أن (جيش الثورة) تمكن من تفكيك 12 عبوة ناسفة كانت مزروعة على عدد من الطرقات في ريف درعا الشرقي، وأكد أن جميع العبوات التي تم تفكيكها هي على شكل صخور (بازلتية)، وقد بات من المعروف أن قوات النظام ومجموعات خاصة من ميلشيا (حزب الله) هي من تقوم بزرع هذه العبوات على الطرقات المشرفة على مواقع قوات النظام.

وأشار العمري إلى أن عملية تفجير اليوم وتفكيك العبوات الناسفة أتت بعد يوم واحد من تفجير سيارة الناشط (أسامة الزعبي) مسؤول (الهيئة السورية للإعلام) في درعا على طريق رخم – الكرك الشرقي، شرق درعا، والتي أدت لمقتله مع شقيقه خالد وابن شقيقه الطفل يعرب، وكان قد سبقها يوم السبت الماضي تفجير عبوة ناسفة بسيارة تتبع لفرقة (شباب السنة) على طريق الصورة ـ الغارية الشرقية، مما أدى لمقتل أربعة من مقاتلي الفرقة.