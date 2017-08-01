قوات النظام تحاول التقدم غرب حلب متكبدةً خسائر بشرية

سامي الرج: كلنا شركاء

قُتل وأُصيب عدد من قوات النظام والميليشيات المساندة لها اليوم الثلاثاء (22آب/أغسطس)، إثر هجومهم من عدة محاور على حي جمعية الزهراء غرب مدينة حلب.

وأعلن “فيلق الشام” عن التصدي لمحاولة تقدم قوات النظام على جبهة جمعية الزهراء غربي حلب، وتكبيدهم خسائر بالعتاد والأرواح.

وقالت “غرفة العمليات العسكرية” في حي جمعية الزهراء، إن قوات النظام شنت هجوماً عنيفاً بعشرات القذائف المدفعية والصاروخية على الأبنية السكنية في الحي بعد منتصف الليلة، بالتزامن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بين الثوار وقوات النظام المدعومة بالميليشيات الأجنبية.

وأكدت الناطق باسم غرفة العمليات لـ “كلنا شركاء”، مقتل وإصابة أكثر من عشرة عناصر لقوات النظام وميليشيا لواء القدس الفلسطيني خلال محاولتهم التسلل على جبهتي المخابرات الجوية ومسجد الرسول الأعظم في حي جمعية الزهراء، بالإضافة إلى تدمير عدد من الرشاشات الثقيلة جراء استهدافهم بقذائف مدفع (P9).

وأشار المصدر إلى أن قوات النظام والميليشيات المساندة لها، تحشد قواتها منذ أكثر من أسبوع على أطراف الحي، من أجل التقدم في المنطقة.

في الأثناء، قصفت قوات النظام المتمركزة في كتيبة المدفعية بحي جمعية الزهراء، محيط فرع المخابرات الجوية وبلدة الليرمون ومنطق ضهرة عبد ربه بقذائف المدفعية الثقيلة، دون ورود معلومات عن ضحايا.

وشهدت مدينة حلب وريفها خلال الفترة الماضية، تحليقاً مكثفاً لطائرات الاستطلاع التابعة لنظام بشار الأسد وسلاح الجو الروسي، بالتزامن مع ورود أنباء عن وجود حشودٍ عسكرية لقوات النظام بهدف بدء عمل عسكري على الجبهات الشمالية من المدينة.