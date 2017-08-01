تأجيل محادثات السلام السورية في استانا إلى الشهر المقبل

كلنا شركاء: أ ف ب

أعلنت كازاخستان الثلاثاء أن المحادثات المقبلة لمحاولة وضع خطة لإحلال السلام في سوريا قد تجري في منتصف ايلول/سبتمبر في عاصمتها استانا، بعدما كانت روسيا تخطط لعقدها نهاية الشهر الجاري.

وأفادت وزارة خارجية كازاخستان عبر موقع “فيسبوك” أنه سيتم تحديد تاريخ المحادثات خلال اجتماع يعقد هذا الشهر بين خبراء من روسيا وتركيا وايران، مشيرة إلى أنه “مبدئيا، قد نكون نتحدث عن منتصف ايلول/سبتمبر تقريبا”.

وأوضحت الوزارة أن الإعلان كان نقلا عن تصريحات وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف للصحافيين على هامش اجتماع للحكومة والذي أكد أن تغيير التاريخ يستند إلى “معلومات وصلت من روسيا”.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للصحافيين في موسكو الاثنين إن الاجتماع على مستوى الخبراء سيعقد “بحلول نهاية الشهر الجاري أو مطلع ايلول/سبتمبر”.

ولم يعط تاريخا محددا لمحادثات استانا الفعلية. وكانت روسيا تخطط لانعقاد جولة جديدة من المحادثات في استانا أواخر آب/اغسطس.

وخلال محادثات سلام سابقة عقدت في استانا، وضعت كل من روسيا تركيا وايران خطة لإقامة “مناطق خفض التوتر” في أجزاء من سوريا.

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي مستورا أعرب عن أمله في إطلاق محادثات سلام “حقيقية وجوهرية” في تشرين الاول/اكتوبر بين الحكومة السورية ومعارضة موحدة لم تتشكل بعد.

وتولى دي ميستورا سابقا رعاية سبع جولات من المحادثات التي لم تحقق نجاحاً في جنيف وشكل مصير الرئيس السوري بشار الاسد عقبة اساسية في تحقيق اي تقدم.