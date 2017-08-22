(أسود الشرقية) ينعى أحد أبرز قادته في البادية

وليد الأشقر: كلنا شركاء

نعى جيش أسود الشرقية المقاتل في البادية السورية، اليوم الثلاثاء، قيادياً بارزاً في صفوفه قضى بغارة جوية مع أحد عناصره.

وقال المكتب الإعلامي لـ “الجيش” في بيانٍ له إن قائده العسكري “أحمد حسن الجراد” المُلقب بـ (أبو الحسن بشائر)، قضى بغارة جوية على نقاط الرباط في البادية السورية، ضمن معركة “الأرض لنا”، إضافةً للمقاتل “رامي حامد الكماري”، بحسب المصدر.

ورجّح ناشطون أن يكون الطيران الروسي هو من نفذ الغارة على التي أودت بحياة القيادي، كون طائرات الاستطلاع الروسية لا تغيب عن سماء المنطقة، كما أن سلاح الجو الروسي يقدم الدعم الجوي لقوات النظام في معاركها هناك على جبهتي كتائب الثوار وتنظيم “داعش”.

وينحدر القيادي “الجراد” من قرية العشارة في ريف دير الزور كما ينحدر معظم قياديي وعناصر فصيله من المنطقة التي غادروها إبان سيطرة تنظيم “داعش” عليها بالكامل صيف عام 2014.