الإعلان عن إطلاق خدمات (الجيل الرابع) في سوريا

معتصم الطويل: كلنا شركاء

أُعلن رسمياً عن إطلاق خدمات “الجيل الرابع” (4G) في سوريا، والتي تتيح للمستخدم تصفح الإنترنت بسرعة تصل حتى 150 ميغابايت في الثانية، وتمكنه من الاستمتاع باستعمالات متقدمة للإنترنت كخدمة التلفزيون الرقمي التي من المقرر إطلاقها قريبا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الاتصالات والتقانة في حكومة النظام، الدكتور علي الظفير، بحضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الدكتور عبد الله الغربي، والمدير العام لشركة “سيريتل”، ماجدة صقر، والمدير العام لشركة “ام تي ان”، زياد سبح، وذلك في قاعة المحاضرات بمعرض دمشق الدولي.

وأفادت وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا” بأن شركات الاتصال قامت بنشر محطات تغطية في كل من دمشق وريفها واللاذقية وريفها وحلب وحماة وطرطوس وحمص في ظل عمل مستمر للتوسع وزيادة التغطية لتصل لجميع أنحاء سورية.

كما تعمل شركتا الخلوي “سيريتل” و”ام تي ان” على إطلاق باقة من التطبيقات المتنوعة بداية من متجر إلكتروني خاص بالتطبيقات السورية، وسيتم إطلاق تطبيق “سيرياستور” بالتعاون بين وزارة الاتصالات والتقانة مع شركة “رند” وبدعم من شركة “سيريتل” حيث يعتبر تطبيق المتجر السوري الأول لأهم التطبيقات العالمية والمحلية وأكثرها طلبا، بحسب المصدر.

وأكد وزير الاتصالات والتقانة في حكومة النظام، الدكتور علي الظفير، أن إطلاق خدمات “الجيل الرابع”، سيكون عنصراً مهماً في بناء الحكومة الإلكترونية والتي يعد الدفع الإلكتروني جزءاً منها، لافتاً إلى أن هذه الخدمة تفوق ثلاثة أضعاف خدمات “الجيل الثالث”، وتعمل على تأمين الخدمات لأكبر عدد من المشتركين وتفتح آفاقاً كبيرة لنقل البيانات والتطبيقات.

وأضاف ” سوريا من أوائل الدول العربية التي أطلقت خدمة الجيل الرابع”.