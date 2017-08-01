ألمانيا: محاكمة مراهق سوري بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية

بدأت محكمة ابتدائية ألمانية محاكمة مراهق سوري للاشتباه في تعاطفه مع تنظيم “الدولة الإسلامية”. وبسبب عمره لن تكون جلسات المحاكمة علنية.

كلنا شركاء: دويتشه فيله

بدأت محكمة ابتدائية ألمانية في مدينة هاله بشرق البلاد اليوم الثلاثاء (22 آب/أغسطس 2017) محاكمة مراهق سوري يبلغ من العمر 16/ عاما/ للاشتباه في تعاطفه مع تنظيم “الدولة الإسلامية”. وبسبب عمره لن تكون جلسات المحاكمة علنية. وأكد متحدث باسم المحكمة اليوم الثلاثاء(22 آب/أغسطس 2017) فقط بدء القضية، موضحا أنه لن يتم الإفصاح عن مضمون مسارها. ويتهم الادعاء العام الألماني المراهق السوري بالإعداد لأعمال عنف تعرض أمن الدولة لخطر جسيم.

وبحسب بيانات الادعاء العام، دخل السوري إلى ألمانيا عام 2015 كلاجئ قاصر دون رفيق. وفي بلدة بوبه الألمانية أجرى المتهم اتصالات عبر الإنترنت مع مماثلين له في الفكر خلال الفترة من تشرين ثان/نوفمبر 2015 حتى كانون ثان/يناير 2017.

وجاء في لائحة الدعوى أن المراهق طلب خلال هذه الاتصالات الحصول على إرشادات لتركيب بندقية كلاشنكوف، كما استفسر عن كيفية استخدامها وصيانتها. وفي محادثات إلكترونية استفسر المتهم أيضا على كيفية تصنيع حزام ناسف دون إثارة شبهات.

وذكر المتهم في محادثات إلكترونية مع محقق في الاستخبارات الألمانية، تنكر في شخصية متطرف إسلامي، أنه لم يأت إلى ألمانيا ليعيش فيها، مضيفا أنه يخطط “لشيء أكبر”.

تجدر الإشارة إلى أنه في حال إدانته قد يحصل المتهم على عقوبة تصل إلى السجن لمدة عشرة أعوام في سجن الأحداث.