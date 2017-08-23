ارتفاع حجم الصادرات الإيرانية إلى سوريا

كلنا شركاء: وكالة تسنيم

قال المدير العام للمكتب العربي الافريقي في مؤسسة التنمية التجارية الايرانية فرزاد بيلتين، ان صادرات ايران الى سوريا تضاعفت بين مارس ويونيو مقارنة بالمدة ذاتها من العام المنصرم.

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان فرزاد بيلتين اشار الى نمو الصادرات الايرانية الى سوريا قائلا، ان الصادرات الايرانية بين مارس ويونيو من عام 2016 كانت 29 مليون دولار حيث ارتفع هذا الرقم بالفترة ذاتها في عام 2017 الى 58 مليون دولار.

واضاف، من أهم البضائع التي تم تصديرها إلى سوريا، المركبات العضوية والمكملات الدوائية وحليب الأطفال وقطع التوربينات البخارية وأجهزة التخدير والتمديدات الصحية والمعقمات الطبيعية وأجهزة الرادار.

وحول مؤشرات دخول سوريا في مرحلة الانتعاش الاقتصادي أوضح انه وبعد توقف دام ستة اعوام بدأ مؤخرا معرض دمشق الدولي للتجارة اعماله وكانت حصة ايران من هذا المعرض جناح بمساحة 600 متر ومشاركة 30 شركة.

وتابع، تم افتتاح هذا المعرض بحضور رئيس مجلس الوزراء السوري وسفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في سوريا وزار الجناح الايراني في اليوم الاول اكثر من 300 الف شخص.

وختم قائلا، هناك ايضا معرض اخر بعنوان” إعادة اعمار سورية” سينطلق بتاريخ 19/9/2017 حيث سيكون للجمهورية الاسلامية الايرانية مشاركة واسعة فيه وسيتم تقديم رؤى شاملة من خلاله.