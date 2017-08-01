بعد مول قاسيون… مولٌ جديدٌ لـ (الإخلاء) في دمشق

معتصم الطويل: كلنا شركاء

كشفت مصادر إعلامٍ مواليةٍ عن نية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، إصداره قرارٍ بإخلاء مول جديدٍ في مدينة دمشق، بعد قرار إخلاء مول قاسيون.

ونقل موقع “الوطن أون لاين” الموالي، عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حومة النظام، عبد الله الغربي، قوله إنه ينوي إصدار قرار بإخلاء مول جديد في مدينة دمشق “ابن عساكر”، لعرضه على الاستثمار مجدداً، ولكن هذه المرة، وحسب الوزير الغربي، من المقرر أن يبدأ المزاد بـ مليار ليرة سورية.

وحذر الغربي مسبقاً من أن ما حدث في مول “قاسيون” سيكون له تبعات، وأن نية التوجه لمول آخر في دمشق قائمة.

وفيما يتعلق بافتتاح مول “قاسيون”، أوضح الغربي أن افتتاحه سيكون قريباً، ومن المقرر أن يتم افتتاح المطاعم الخارجية الخاصة بالمول قبل عيد الأضحى، أما الافتتاح الرسمي للمول قد يتأخر قليلاً حتى يتناسب مع المليار ليرة، مرجعاً السبب وراء ذلك إلى السرقات التي جرت لبعض القطع والآلات المتعلقة بالدرج الكهربائي الخاص بالمول.

وكان الغربي أصدر قراراً مؤخراً بإغلاق مول قاسيون وإرجاع ملكيته للوزارة ضمن حملة القرار الحكومي الذي يقضي بسحب كل المنشآت المؤجرة للقطاع الخاص وإعادة استثمارها من جديد وبما يحقق أرباحاً إضافية للنظام.