(أسامة الزعبي) ابن الثورة منذ يومها الأول

مضر الزعبي: كلنا شركاء

الموت كالعروس الجميلة لا يختار إلا أجمل الشباب، ومَن أجمل من “أسامة” في ثورتنا ومن أصدق من “أسامة”. ها هو الموت يسرق من ثورتنا ابنها الجميل، ولكن لا يعلم الموت أنه سيبقى عاجزاً عن تغييب “أسامة”.

“أسامة الزعبي” كان قد فارق الحياة يوم الإثنين 21 آب/أغسطس هو وشقيقه (خالد الزعبي) وابن شقيقه الطفل (يعرب خالد الزعبي)، بتفجير عبوة ناسفة بسيارته على طريق رخم ـ الكرك شرق درعا.

أسامة الثائر السلمي

ما قبل 23 آذار/مارس كان أسامة طالب السنة الرابعة في كلية الاقتصاد جامعة (دمشق) له أحلامه الخاصة، ولكن في صباح ذلك اليوم، يوم الأربعاء، وعقب اقتحام قوات الأمن للمسجد (العمري) في درعا البلد، قرر أسامة ومعه مجموعة من الشبان أن يتحركوا، لتبدأ مسيرته الثورية.

خرج أسامة في مظاهرة لا يتجاوز عدد المشاركين فيها أصابع اليد الواحدة من بلدته (المليحة الشرقية) شرق درعا، ولكن وبحماس الشباب تمكن أسامة وأصدقاءه من حشد الآلاف من المتظاهرين من ريف درعا الشرقي، فهم كانوا يتنقلون من بلدة إلى أخرى سيراً على الأقدام، وخلال هذه المسيرة كان العدد يزداد.

وفي تلك اللحظة، كان القرار المصيري وهو التحرك نحو المسجد (العمري) في درعا البلد لفك الحصار عنه، ولكن حدث مالم يكن في الحسبان، فقوات النظام واجهت أسامة والمتظاهرين بالرصاص الحي، لتكون المجزرة الأولى في عمر الثورة السورية، والتي أطلق عليها اسم (الأربعاء الدامي) والتي راح ضحيتها أكثر من 50 متظاهرا.

كان لمجزرة (الأربعاء الدامي) الأثر الأكبر في نفس أسامة، ومنذ وقتها قرر تغطية الحراك الثوري وإيصال حقيقة النظام للعالم، فبدأ بالتنقل بين بلدات ريف درعا الشرقي لتصوير المظاهرات، ونقلها لوسائل الإعلام، دون أي مقابل مالي، فهدفه كان أسمى من المال.

اعتُقل أسامة للمرة الأولى في شهر نيسان/أبريل من العام 2015 لمدة 15 يوما، قبل أن يُعتقل مرة ثانية نهاية شهر أيار/مايو من نفس العام، وذلك عقب اقتحام جيش النظام لبلدته (المليحة الشرقية)، كان أسامة يخرج من المعتقل أكثر صراراً على متابعة نشاطه الثوري.

وفي العام 2011 أصبح أسامة الوجه الأبرز في جامعة (دمشق) فرع (درعا)، فهو من كان يقود الطلبة في المظاهرات، وهو من كان يحمل على الأكتاف ويهتف بمئات من الطلبة، كما أنه عمل على فضح ممارسات قوات النظام من خلال تصوير عمليات الاقتحام التي كانت تقوم بها، لبلدات ومدن ريف درعا الشرقي الثائرة.

أسامة رفيق الثوار

منتصف العام 2012 بدأ أسامة بالعمل على نقل معارك الثوار في درعا، وقد وثقت عدسته جميع عمليات التحرير التي جرت في الجنوب السوري، وتعرض للإصابة ثلاثة مرات في الأعوام 2013 ـ 2014، كان آخرها إصابته خلال تغطية عملية تحرير سجن (غرز) شرق درعا.

كما أن أسامة كان أول من دخل لـ (اللواء 52) أكبر قطع النظام العسكرية في درعا عقب تحريره منتصف العام 2015، بالإضافة لتغطيته معركة (عاصفة الجنوب)، ومؤخراً عمل أسامة على مدار أشهر في تغطية معركة (الموت ولا المذلة).

خالد الأخ الحنون

خالد، طالب السنة الرابعة في كلية الآداب جامعة (تشرين)، لم يكن مجرد أخ لأسامة، بل كان صديقه، فعندما سمع من أسامة عما يجري في درعا بشهر آذار/مارس 2011، ترك جامعته في (اللاذقية) وعاد إلى درعا، ليشارك شقيقه وباقي الشباب في الحراك الثوري.

خالد الأخ الأكبر لم يكن يسمح لأسامة أن يخرج دون أن يرافقه، فقد كان يخاف عليه أكثر ما يخاف على عينيه، وها هو يرافقه في رحتله الأخيرة، ليكون على وعده لشقيقه وصديقه بأنهما لن يفترقا أبدا، رحل خالد معه طفله الوحيد (يعرب) ذو الثلاثة أعوام والنصف.

الصديق الوفي

تزوج أسامة وشقيقه خالد نهاية العام 2013، ورُزق بطفلين الأول (ناصر) ذو الثلاثة أعوام، ورُزق بالطفل الثاني قبل أشهر، فسماه (باسل) تيمناً بصديقه (باسل الدروبي) والذي كان قد قتل منتصف شهر شباط/فبراير الماضي، خلال تغطية معركة (الموت ولا المذلة) في درعا البلد.

رحل أسامة عن عالمنا التافه بعد أن ناضل سبع سنوات من أجل حلمه في حرية سوريا والسوريين، رحل أسامة وترك خلفه أرشيفاً من البطولات، رحل أسامة وترك غصة في قلوب أحبته.