في حضن (الإدارة الذاتية)… النظام يُخرّج أول دفعةٍ لصف ضباطٍ بالحسكة

سيهاد يوسف: كلنا شركاء

رغم الحصار الخانق للمناطق التي يسيطر عليها النظام في مدينة الحسكة من قبل القوات التابعة للإدارة الذاتية “الأسايش، ووحدات حماية الشعب”، وبناء جدران من شارع لآخر يشبه إلى حدٍ ما السجون المغلقة على عناصر النظام وقياداته وحتى مبنى المحافظ، يقوم النظام بين الفينة والأخرى بتطويع بعض العناصر في فوج الاقتحام أو تخريج دورةٍ نسائيةٍ أو صف ضباط للشرطة التابعة له.

وعلى الرغم من قلة المنتسبين إليها، إلا أن النظام لا يتوانى عن استغلال أية مناسبة أو فرصة لتوسيع نفوذه، فقد أقامت قيادة شرطة محافظة الحسكة التابعة للنظام يوم الأحد الماضي حفل تخريج الدورة الأولى لصف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي والشرطة الذين سيخدمون في المحافظة لصالح قيادة الشرطة التابة للنظام.

وبحسب وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا”، “فقد حضر حفل التخريج العميد قائد العمليات العسكرية في المحافظة والضباط رؤساء أجهزة قوى الأمن الداخلي والجنرال أليكسي من القوات الروسية وعدد من أعضاء مجلس الشعب وذوو التلاميذ الخريجين”.

وأشارت “سانا” إلى أن “الحفل الذي أقيم في مقر وحدة حفظ الأمن والنظام بمدينة الحسكة تضمن عرضاً عسكرياً للخريجين على السلاح الخفيف والمهارات والفنون القتالية المختلفة، وعرضاً آخر للياقة البدنية والقوى الجسدية والتعايش مع الطبيعة، إضافة إلى عرض محاكاة للهجوم على نقطة تتحصن فيها مجموعة إرهابية وإلقاء القبض عليها”.

ومن جانبه، أكد عضو قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني لـ (كلنا شركاء)، أن “النظام لم يغادر يوماً المحافظة، وأن هناك تنسيقاً عالي المستوى وكبير بين حزب الاتحاد الديمقراطي والنظام في كل المجالات، وحتى في إطار الاعتقالات الجارية بحق مناضلي الشعب الكردي، وبخاصة أعضاء المجلس الوطني الكردي، بينما يترك النظام يحتفل ويجتمع في كل المناطق ويمنعنا فقط”.