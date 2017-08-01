إصدار الطبعة الألمانية من رواية (شارع الحرية) للكاتب (إبراهيم اليوسف)

وهيب غانم : كلنا شركاء

صدرت الطبعة الألمانية من رواية “شارع الحرية” للكاتب “إبراهيم اليوسف”، ضمن منشورات دار “أوراق” للنشر والتوزيع/القاهرة و”Printout” (برينت توت)/ألمانيا.

تحكي الرواية عن مغامرة قام بها الراوي/البطل الذي يقيم في بلد أوربي إلى مدينته القامشلي في ريف الحسكة، من أجل جلب أرشيفه الكتابي الذي تركه هناك بسبب الظروف الصعبة التي مر بها قبل أن يترك مدينته ويهاجر بعيداً عنها، ليرى أن ملامح مدينته قد تغيرت إلى حد الرعب، لاسيما بعد تعرض الشارع الذي كان يسكنه في الحي الغربي (شارع الحرية) لتفجير إرهابي قام به تنظيم “داعش”.

في الرواية الكثير من وصف أحوال الناس تحت وطأة الواقع المرير في بلده ووطنه، وقد كتبت كما جاء على الغلاف الأخير بتقنيات مختلفة، كما تتضمن الرواية تفاصيل دقيقة للمغامرة التي قام بها الراوي الذي يحمل اسم المؤلف نفسه.

و”اليوسف” شاعر وكاتب وإعلامي صدرت له مجموعة من الأعمال الشعرية والنقدية، ويصدر له في هذا العام عدد من الكتب، من بينها روايته هذه.

تقع الرواية في 208 صفحات من القطع المتوسط، وصمم غلافها الفنان سردار حسو، وصممه أحمد بلال، وستصدر النسخة القاهرية من الرواية في العام 2018.