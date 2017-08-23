مطالباتٌ بسحب الجنسية الإسرائيلية من مطرانٍ التقى بـ (بشار الأسد)

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أثار لقاء المطران “عطا الله حنا” بـ “بشار الأسد” في العاصمة دمشق، ردود فعلٍ غاضبةٍ في صفوف قادة الاحتلال الإسرائيلي، ما دفع بنائبةٍ في الكنيست الإسرائيلي إلى المطالبة بسحب الجنسية الإسرائيلية منه.

والتقى المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، قبل أيام، بـ بشار الأسد، خلال زيارة غير معلنة للعاصمة دمشق، ما أثار ردود فعل غاضبة في صفوف قادة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد موقع “عربي 21” بأن النائبة في الكنيست الإسرائيلي “عنات بيركو”، طالبت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الداخلية آريه درعي، بسحب جنسية المطران “عطا الله حنا” وإقالته من منصبه، بعد لقائه بـ “بشار الأسد”.

وكتبت عنات بيركو في رسالتها: “إنه ليس اجتماعاً ذا طابع ديني إيماني، بل هو لقاء استفزازي ضد دولة إسرائيل ويتحداها، والمطران مواطن يعيش فيها ويكسب لقمة عيشه فيها”.

وتابعت: “لهذه الأسباب، أوصي بسحب جنسيته الإسرائيلية فورا، من خلال التقدم بطلب كهذا لمحكمة الشؤون الإدارية. وإلى جانب هذه الخطوة، فإنني أتوجه إليكما بدراسة الإجراءات الدبلوماسية، بما في ذلك الإعلان عن المطران كشخصية غير مرغوب فيها بعد سحب الجنسية، وكذلك التوجه إلى الكنيسة اليونانية وإبلاغها بأن المطران يمثلها بطريقة مخجلة تستوجب الإدانة”.

واستطردت: “ينبغي التوضيح بأن المعجب ببشار الأسد وبدولة معادية، فإن الباب مفتوح أمامه وأنه مدعو إلى الانتقال إلى هناك”.

وذكرت وزيرة الداخلية لدى الاحتلال الاسرائيلي أن “الرسالة وجهت إلى المستشارين القانونيين لهيئة السكان والهجرة بهدف الحصول على استشارة قانونية”.

وبعد الضجة التي أثارتها زيارته لدمشق، كشف المطران عطا الله حنا تفاصيل زيارته لدمشق ولقائه الخاص بالأسد وما دار بينهما.

وقال، خلال استضافته في برنامج “آخر طبعة” على قناة “الميادين” اللبنانية، إنه أكد للأسد رفض اعتبار المسيحيين أقليات في المنطقة، وشكره على “اهتمامه بالحضور المسيحي في الشرق”.

وأوضح أن التحريض الإسرائيلي عليه قد يتسبب في اعتقاله أو إبعاده، مضيفا: “هذا لن يثنينا عن مواقفنا في قضايا فلسطين والعالم العربي”.