أكثر من 80 قتيلاً من مدنيي الرقة خلال ساعات

سعيد جودت: كلنا شركاء

قال ناشطون في مدينة الرقة إنّ أكثر من 50 قتيلاً قضوا بالأمس جراء غارات جوية شنها مساء الثلاثاء، طيران التحالف الدولي والقصف المدفعي على المدينة، فيما سقط نحو 60 جريحاً في ثاني مجازر اليوم الذي وُصف بالدمويّ.

وأكّد ناشطو حملة الرقة تُذبح بصمت أن أكثر من 40 قتيلاً من الضحايا قُتلوا باستهداف بناء سكني مقابل لحديقة الملاهي في الرقة، جراء غارات التحالف وقصف (قسد) بالمدفعية الثقيلة.

وكانت المدينة شهدت صباح اليوم نفسه مجزرة بحق 32 مدنياً موثقين بالاسم معظمهم أقرباء، بعد استهداف ملجأ كانوا يختبئون فيه في حي “السخاني” وسط الرقة.

وشهدت الأيام القليلة الماضية تصعيداً في وتيرة القصف الجوي تزامناً مع المعارك ضد تنظيم “داعش”، إلا أن الأعم الأغلب من الضحايا كانوا من المدنيين.