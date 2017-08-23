مقتل ثلاثة من قادة (جيش خالد) بغارة جوية

إياس العمر: كلنا شركاء

قتل ثلاثة من قادة جيش (خالد بن الوليد) مساء يوم أمس الثلاثاء 22آب/أغسطس، باستهداف الطيران الحربي لسيارتهم بالمقربة من بلدة (جملة) في ريف درعا الغربي.

الناشط أحمد الديري قال لـ “كلنا شركاء” إن ثلاثة من مسؤولي تسليح جيش خالد قتلوا باستهداف الطيران الحربي لسيارتهم بالمقربة من بلدة (جملة) داخل حوض اليرموك الخاضع لسيطرة جيش خالد، والقتلى هم “أبو حازم تسليم وأبو العباس مجاهدين وأبو النور قيطة”.

وأوضح الديري أن هذا الاستهداف هو الرابع من نوعه خلال الأسابيع الماضية، فيوم الخميس الماضي 17 آب/أغسطس قتل قائد جيش خالد (وائل العيد) باستهداف الطيران الحربي لمقر المحكمة الشرعية لدى جيش خالد في بلدة (الشجرة) غرب درعا، وقبلها بأسابيع كان الاستهداف الجوي قد أدى لمقتل اثنين من قادة جيش خالد وهم (أبو هاشم الرفاعي وأبو محمد المقدسي).

وأِشار إلى أن المسؤول الأمني الجديد في جيش خالد (خالد الشولي) كان اعتقل شرعي الجيش (أبو علي شباط) بتهمة العمالة لصالح التحالف الدولي، وبأنه هو من يقف خلف عمليات الاستهداف الأخيرة لقادة جيش خالد.