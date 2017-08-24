المهندس سعد الله جبري: يا بشار الأسد

المهندس سعد الله جبري: كلنا شركاء

يا بشار الأسد

يا عدو الله

يا عدو سورية وشعبها.. والعروبة والعرب أجمعين

يا عدو الإسلام والمسيحية أجمعين

يا عدو نفسك، وعدو أقربائك وطائفتك أجمعين

يا عدو الإنسان، والإنسانية جميعا

يا عدو كل من اتخذك حليفا ونصيراً وصديقا ومُعينا… ومواليا أعمى البصر والبصيرة

يا بشار الأسد

لقد اقترب حسابك، وستدفع ثمن جميع جرائمك وخياناتك وفسادك ولصوصيتك وعدائك وإفقارك لشعبك وتدميرك لوطنك، وموالاتك لعدو بلادك وشعبك: إسرائيل والصهيونية التي استعبدتك فسخرّتك لتنفيذ كل ما تطمع فيه من تدمير لسورية وشعبها وحضارتها، ونفذت جميع متطلباتها في التقتيل والتدمير والتخريب..

ستدفع الثمن هائلا.. قريبا.. بل قريبا جدا!

إن كان الموت رحمة لك، فلن يتركك الشعب لتموت موتا مُريحا، بل سيجعلك تموت تحت العذاب الشديد كأسوأ من ميتة القذافي، بل وميتة كل من اعتقلته الوحوش البشرية من أنصارك ومواليك ومخابراتك .. وعذبوه حتى الموت.. وكذلك أنت ستُعذب – إنشاء الله – جزاءً وفاقا حتى الموت، وستلعن ساعتها اليوم الذي ولدتك فيه أمك! وستعذب تلبية لحكم الله الباتر { وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا }، فكما فعلت وفعل المجرمون القتلة من أنصارك ومواليك في مواطنيك .. فسيُفعل بك، لتذوق عذاب الله الشديد في الدنيا.. قبل الآخرة.

وفي الآخرة هناك الحساب الدقيق الشديد الذي ستكون نتيجته عدالة الله فيك ككل مجرم ارتكب مثلما ارتكبت… ولا أظن أحدا في التاريخ ارتكب جرائم وخيانات قذرة كما ارتكبت أنت.. يا عدو الله.. يا عدو نفسك، وعدو وطنك وشعبك، وعدو أقربائك وطائفتك أجمعين!

وسيدفع الثمن كل من والاك من أقربائك وطائفتك، والحمير.. الحمير من غيرهم، بل وحتى من قيادات الدول والطوائف الذين دعموك خلافا لمهامهم الوطنية والسياسية والإنسانية.. فالمجرم القاتل لواحد من البشر ظلما وعدوانا له عذاب الله المكتوب، وأنت قتلت أو تسببت بقتل مئات ألوف البشر الأبرياء من مواطنيك الذين خدعتهم قبل 17 عاماً، فصدقوك، فما كنت إلا شيطانا من شياطين البشر! وذنبَ كلبً للروس الذي استجرتَ بهم، فما زادوك إلا إجراما فعذاباً، وأجيراً حقيراً لفارس إيران الذين تجاوزوا بطائفيتهم ما يزعمون أنه دين الله الإسلام، فما كان إلا دين فارس عدوة الله والعرب والإسلام أجمعين منذ 1400 سنة.. وما زالت! هي وكل من ناصرها من أحزابٍ منتة خائنة قياداتها، يزعم أصحابها أنهم عربٌ.. ومسلمون.

فانتظرساعتك القريبة التي أزِف موعدها…